Россияне стали больше слушать радио после замедления YouTube

С июля 2024 года, то есть с начала замедления YouTube в России, по октябрь 2025 года время, которое пользователи в России проводили на этой платформе, сократилось на 67 %. Такие данные привела руководитель департамента по работе с клиентами и аналитике данных Mediascope Ирина Суанова в своем обзоре медиатрендов, опубликованном в Telegram-канале издания.

Снижение активности на YouTube повлекло за собой перераспределение аудитории внутри других социальных медиа. За аналогичный период время пользователей во «ВКонтакте» увеличилось на 34 %, в TikTok — на 35 %, а в Telegram — на 8 %. Наиболее значительный рост продемонстрировал Rutube, где время активности пользователей выросло в 4 раза, или на 380 %.

Одними из первых изменение пользовательских привычек заметили онлайн-кинотеатры. По словам Ирины Суановой, в топы этих платформ вышел детский контент, в частности такие мультсериалы, как «Три кота», «Маша и медведь» и «Леди Баг и Супер-кот».

На этом фоне изменилась и модель телесмотрения. Аналитики Mediascope фиксируют, что на протяжении 2025 года, вопреки трендам прошлых лет, общий объем телесмотрения в России не снижается. При этом в детской аудитории в возрасте от 4 до 17 лет просмотр телевизора вырос на 7 %.

Замедление YouTube также положительно сказалось и на радио. В 2025 году был зафиксирован рост прослушивания радио во всех возрастных группах. Наиболее заметно рейтинг радио вырос среди молодежной аудитории от 12 до 24 лет — на 20 %.