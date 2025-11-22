Сегодня 22 ноября 2025
Хакеры взломали приложение Gainsight и могли похитить данные более двухсот компаний

Участники объединённой хакерской группировки Scattered Lapsus$ Hunters взломали приложение Gainsight, которое подключается к CRM-платформе Salesforce, и получили возможность похитить с этой платформы данные более чем двухсот крупных компаний. Об этом сообщили эксперты специализирующегося на вопросах кибербезопасности отдела Google Threat Intelligence Group.

Источник изображения: Boitumelo / unsplash.com

Источник изображения: Boitumelo / unsplash.com

Группировка Scattered Lapsus$ Hunters подтвердила факт взлома и заявила о краже данных компаний Atlassian, CrowdStrike, Docusign, F5, GitLab, Linkedin, Malwarebytes, SonicWall, Thomson Reuters и Verizon. Атака, по словам киберпреступников была многоступенчатой. На первом этапе они взломали ресурсы компании Salesloft, предоставляющей маркетинговую платформу Drift с чат-ботами и функциями искусственного интеллекта. Похитив токены авторизации Drift, хакеры получили доступ к данным Gainsight. Приложения Gainsight подключаются к CRM Salesforce и выступают в качестве платформы для поддержки клиентов у других компаний. Располагая доступом к данным Gainsight, хакеры, таким образом, получили возможность взломать более двухсот инстансов Salesforce.

В Gainsight факт инцидента признали и сообщили, что к его расследованию подключили экспертов Google Mandiant, а также что «в качестве меры предосторожности Salesforce временно отозвала активные токены доступа для подключённых к Gainsight приложений, пока ведётся расследование необычной активности». В Salesforce заявления сформулировали аккуратнее, заявив, что «в соответствии с политикой Salesforce не комментирует конкретные проблемы клиентов», а также отметили отсутствие «признаков того, что эта проблема была вызвана какой-либо уязвимостью платформы Salesforce».

Некоторые из упомянутых хакерами клиентов Salesforce и Gainsight заверили, что их данные похищены не были. Представитель CrowdStrike Кевин Беначчи (Kevin Benacci) заявил ресурсу TechCrunch, что компанию «проблема Gainsight не коснулась, и все данные клиентов остаются в безопасности»; однако был уволен некий «подозрительный инсайдер» за возможную передачу информации хакерам. «Verizon осведомлена о безосновательном заявлении злоумышленников», заявил представитель оператора. В Malwarebytes и Thomson Reuters сообщили, что ведут расследование инцидента. В Docusign сообщили, что не нашли подтверждений кражи данных, но в целях предосторожности отключили интеграции с Gainsight и связанные с ними потоки данных.

Хакеры Scattered Lapsus$ Hunters, однако, продолжают настаивать на своём. В ближайшие недели они обещали запустить посвящённый этому инциденту сайт, через который пострадавшие при взломе компании смогут связаться с ними и обсудить выплату выкупа.

Источник:

salesforce, хакеры, взлом
