Сегодня 22 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости комментарии последних событий Суд намерен устранить монополию Google в...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Суд намерен устранить монополию Google в онлайн-рекламе пока ен поздно, но скорого успеха не ожидает

Судья окружного суда (штат Вирджиния, США) Леони Бринкема (Leonie Brinkema) провела заключительные слушания по громкому антимонопольному делу, в рамках которого Министерство юстиции США требует принудительного разделения рекламного бизнеса компании Google. Решение по делу, которое может коренным образом изменить цифровой рекламный рынок, ожидается в следующем году.

Источник изображения: Grok

Источник изображения: Grok

Как сообщает The Verge со ссылкой на агентство Reuters, Бринкема планирует вынести окончательный вердикт в следующем году, однако уже сейчас выражает обеспокоенность тем, что любые структурные меры могут быть заблокированы в ходе последующего обжалования со стороны корпорации.

Ранее судья установила, что Google незаконно удерживала монополию на два сегмента рынка рекламных технологий и неправомерно связывала между собой два своих инструмента — рекламную биржу AdX и сервер для издателей. Министерство юстиции США настаивает на том, чтобы суд обязал Google продать AdX и оставил возможность последующей продажи сервера для издателей. В свою очередь, Google утверждает, что для устранения выявленных нарушений достаточно лишь ввести поведенческие изменения, а не разделять бизнес. Бринкема также указала, что поведенческие коррективы могут быть внедрены значительно быстрее, тогда как структурные изменения, такие как принудительная продажа активов, вряд ли окажутся выполнимыми в ходе длительного апелляционного процесса.

Судья обратила внимание на судебную практику, сложившуюся в аналогичных антимонопольных делах. В частности, она упомянула недавнее решение по делу против Meta, где суд отказал Минюсту, сославшись на то, что за время разбирательства — с 2020 года до начала текущего — конкурентная среда существенно изменилась благодаря стремительному росту TikTok. Именно стремление избежать подобной ситуации и побудило Министерство юстиции подать иск по делу Google именно в Восточный округ Вирджинии, известный своей скоростью рассмотрения дел и прозванный в юридической среде «ракетной коллегией» (Rocket Docket).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
МТС, «МегаФон» и Т2 пригрозили «Билайну» судом за агрессивное переманивание абонентов
Joby Aviation подала в суд на конкурента Archer за кражу технологий аэротакси
Производитель смарт-колец Oura Ring подал в суд на Samsung, Amazfit и других за кражу разработок
Японский «заменитель TSMC» получит от местных властей $6,38 млрд на производство 2-нм чипов
Назван самый популярный бренд смартфонов среди россиян — Xiaomi теперь только на втором месте
«Это слухи и домыслы»: Тан отверг причастность Intel к воровству технологий TSMC
Теги: google, суды
google, суды
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Физики 200 лет распространяли чушь о причинах скольжения на льду — теперь-то всё стало ясно
Назван самый популярный бренд смартфонов среди россиян — Xiaomi теперь только на втором месте
«Одна из самых безумных битв с боссом, что я видел»: игроков впечатлил новый геймплей боевика Tides of Annihilation по мотивам легенд о короле Артуре
В Steam стартовала бесплатная раздача Warhammer: Vermintide 2 — в игру добавили знаковую миссию из первой части
Японский «заменитель TSMC» получит от местных властей $6,38 млрд на производство 2-нм чипов
Google опровергла «вводящие в заблуждение» сообщения об обучении ИИ на письмах из Gmail 20 мин.
Хакеры взломали приложение Gainsight и могли похитить данные более двухсот компаний 50 мин.
Россияне стали больше слушать радио после замедления YouTube 52 мин.
Новая статья: Call of Duty: Black Ops 7 — такой «колды» ещё не было. Рецензия 13 ч.
«Просить больше казалось неправильным»: авторы возрождённой ролевой песочницы Hytale в духе Minecraft подтвердили цену игры 16 ч.
Google теперь использует письма пользователей Gmail для обучения ИИ, но это можно отключить 16 ч.
У Grok сломался регулятор подхалимства к Илону Маску — бот решил, что он совершенен во всём и даже может воскрешать людей 16 ч.
Разработчики Nioh 3 раскрыли системные требования для игры в 1080p с апскейлерами 17 ч.
Каждый четвёртый россиянин хотя бы раз в месяц пользуется нейросетями 17 ч.
Ubisoft объяснила, почему задержала финансовый отчёт, и похвасталась новым успехом Assassin's Creed Mirage 18 ч.
ASUS представила модульную ИИ-систему PE3000N на платформе NVIDIA Jetson Thor T5000 11 мин.
В Microsoft Azure появились инстансы с Intel Xeon 6 и CXL-памятью 14 мин.
Суд намерен устранить монополию Google в онлайн-рекламе пока ен поздно, но скорого успеха не ожидает 23 мин.
В США испытали беспроводное питание для спутников 2 ч.
Хуангу пришлось оправдываться, что инвесторы «не оценили» рекордную выручку Nvidia 5 ч.
Рынок не поверил Хуангу: акции бигтехов обвалились после квартального отчёта Nvidia 6 ч.
Власти США задумались о снятии запрета на поставки ускорителей Nvidia H200 в Китай 7 ч.
По-настоящему космический микроконтроллер STMicroelectronics STM32V8 пропишется в спутниках Starlink: 800 Мгц, защита от радиации и работа при +140 °C 13 ч.
Huawei пообещала флагманам Mate 80 автономность до 14 дней, но чем-то придётся жертвовать 16 ч.
Huawei научилась создавать конкурентов для ИИ-систем Nvidia, но они проигрывают по эффективности и производительности 16 ч.