Суд намерен устранить монополию Google в онлайн-рекламе пока ен поздно, но скорого успеха не ожидает

Судья окружного суда (штат Вирджиния, США) Леони Бринкема (Leonie Brinkema) провела заключительные слушания по громкому антимонопольному делу, в рамках которого Министерство юстиции США требует принудительного разделения рекламного бизнеса компании Google. Решение по делу, которое может коренным образом изменить цифровой рекламный рынок, ожидается в следующем году.

Как сообщает The Verge со ссылкой на агентство Reuters, Бринкема планирует вынести окончательный вердикт в следующем году, однако уже сейчас выражает обеспокоенность тем, что любые структурные меры могут быть заблокированы в ходе последующего обжалования со стороны корпорации.

Ранее судья установила, что Google незаконно удерживала монополию на два сегмента рынка рекламных технологий и неправомерно связывала между собой два своих инструмента — рекламную биржу AdX и сервер для издателей. Министерство юстиции США настаивает на том, чтобы суд обязал Google продать AdX и оставил возможность последующей продажи сервера для издателей. В свою очередь, Google утверждает, что для устранения выявленных нарушений достаточно лишь ввести поведенческие изменения, а не разделять бизнес. Бринкема также указала, что поведенческие коррективы могут быть внедрены значительно быстрее, тогда как структурные изменения, такие как принудительная продажа активов, вряд ли окажутся выполнимыми в ходе длительного апелляционного процесса.

Судья обратила внимание на судебную практику, сложившуюся в аналогичных антимонопольных делах. В частности, она упомянула недавнее решение по делу против Meta✴, где суд отказал Минюсту, сославшись на то, что за время разбирательства — с 2020 года до начала текущего — конкурентная среда существенно изменилась благодаря стремительному росту TikTok. Именно стремление избежать подобной ситуации и побудило Министерство юстиции подать иск по делу Google именно в Восточный округ Вирджинии, известный своей скоростью рассмотрения дел и прозванный в юридической среде «ракетной коллегией» (Rocket Docket).