Принудительное отделение рекламного бизнеса Google может сломать рекламу в интернете — по мнению самой Google

В федеральном суде Восточного округа штата Вирджиния проходят слушания по антимонопольному иску Министерства юстиции США, потребовавшего обязать Google продать биржу AdX для восстановления конкуренции на рынке онлайн-рекламы. По оценкам ведомства, данная площадка контролирует около 56 % рынка, пишет Bloomberg. Google последнюю неделю пыталась убедить судью, что продажа AdX является слишком рискованной, технологически сложной и дестабилизирует рынок.

Источник изображения: Tingey Injury Law Firm/unsplash.com

Судебный процесс сосредоточен на том, как восстановить конкуренцию в сфере технологий, лежащих в основе рынка онлайн-рекламы, контролируемого Google. Разбирательство было запущено после того, как в апреле окружной судья Леони Бринкема (Leonie Brinkema) постановила, что Google имеет незаконную монополию на двух рынках — рекламных бирж и технологиях для издателей (сайтов), известных как рекламный сервер. Фактически Google предлагает инструменты для покупки рекламы для рекламодателей и продажи рекламы для издателей, а также торговую биржу, где обе стороны совершают сделки.

Чтобы исправить незаконное поведение, Министерство юстиции предложило заставить Google продать биржу AdX и обнародовать алгоритмы, лежащие в основе того, как рекламный сервер решает, какую рекламу показывать. Если эти изменения не решат проблемы конкуренции на рынке, Министерство юстиции потребовало, чтобы Google также была вынуждена со временем продать свой рекламный сервер.

В ответ Google предложила интегрировать свою технологию с популярной альтернативой — платформой Prebid, а также с конкурирующими рекламными серверами. Компания также обязалась отказаться от аукционных механизмов в сервисе Google Ad Manager, которые, по мнению суда, давали ей незаконные преимущества, таких как First Look и Last Look.

В суде Google заявила, что реализация предложения по продаже биржи AdX может занять более десяти лет. Компания заявила, что отделить AdX от остальных технологий будет крайне сложно — это подтвердили приглашённые в качестве свидетелей сотрудники и эксперты.

Рекламная биржа AdX и сервер объявлений издателя интегрированы в Google Ad Manager. Это позволяет совместно использовать вычислительные ресурсы и сокращает время, необходимое для выбора и загрузки объявления на веб-страницу, сообщил технический директор Google Ad Manager Гленн Бернтсон (Glenn Berntson). По его словам, разработкой и поддержкой продукта занимаются около 300 инженеров, а его кодовая база насчитывает порядка 35 млн строк. Изолировать и скопировать программный код, из которого состоит AdX, технически возможно, но биржа «не может функционировать без инфраструктуры Google».

Хизер Эдкинс (Heather Adkins), вице-президент Google по безопасности, заявила, что AdX и базовая инфраструктура «тесно связаны», добавив, что продукт становится «взаимозависимым после компиляции и запуска в инфраструктуре».

В свою очередь, Минюст настаивает на том, что связи между AdX и базовой инфраструктурой Google можно заменить инструментами других облачных провайдеров, а также собственной платформой Google Cloud Platform. Эдкинс признала, что некоторые сервисы базовой инфраструктуры Google имеют аналоги в облаке Google, но отметила, что они могут функционировать иначе.

По словам Джейсона Ни (Jason Nieh), эксперта по информатике из Колумбийского университета, базовая инфраструктура Google была специально разработана для внутренних продуктов компании, обеспечивая их высокую скорость и масштабируемость. Он выразил мнение, что её производительность настолько высока, что любые коммерчески доступные альтернативы, вероятно, не смогут обеспечить тот же уровень качества. Эксперт также назвал продажу AdX нецелесообразной, поскольку этот процесс может занять не менее пяти лет.

Тем не менее Эдкинс подтвердила, что Alphabet в настоящее время отделяет своё подразделение по наукам о жизни Verily и переводит его на облачную платформу Google Cloud Platform. В дальнейшем компания Verily будет работать независимо и, возможно, будет продана. Минюст ссылается на этот пример как на подтверждение того, что отделение технологически сложного подразделения вполне осуществимо.

Эксперты также отметили, что продажа AdX нанесёт ущерб издателям, особенно небольшим. Сейчас бизнес может бесплатно использовать рекламный сервер Google, но в случае его продажи, по словам приглашённых Google специалистов, ситуация может измениться в худшую сторону.

Продажа AdX вызывает и опасения по поводу безопасности. В частности, Эдкинс заявила, что рекламные продукты компании обладают дополнительными уровнями защиты благодаря своей интеграции с основной инфраструктурой Google. По её словам, после отчуждения AdX может стать «мишенью» для злоумышленников.

Минюст считает эти аргументы неубедительными, напомнив, что Google уже подвергалась взломам — в 2009 и 2018 годах, когда были раскрыты данные пользователей, несмотря на заявленный высокий уровень безопасности.

Источник:

Теги: google, реклама, судебные разбирательства, министерство юстиции сша
