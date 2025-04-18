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Google обжалует «неблагоприятное» решение суда о признании её монополистом в интернет-рекламе

Google намеревается обжаловать «неблагоприятную» для себя часть решения суда по делу, инициированному минюстом США в отношении технологического гиганта, сообщает Reuters. Накануне окружной судья США Леони Бринкема (Leonie Brinkema) признала Google виновной в «умышленном приобретении и удержании монопольной власти» на рынке интернет-рекламы.

Источник изображения: Tingey Injury / unsplash.com

Источник изображения: Tingey Injury / unsplash.com

Google признана монополистом на рынках серверов издательской рекламы и рекламных бирж. Серверы издательской рекламы — используемые сайтами платформы для хранения рекламных инструментов и управления ими. Эта технология наряду с рекламными биржами позволяет новостным ресурсам и другим поставщикам онлайн-контента зарабатывать на продаже рекламы. Судья также постановила, что Google незаконным образом доминирует на двух рынках технологий онлайн-рекламы.

Суд, по версии Google, вынес неоднозначное решение. В частности, он установил, что минюст не смог доказать антиконкурентный характер инструментов Google и механизмов поглощения DoubleClick и AdMeld — при этом инструменты Google для издателей нарушают антимонопольное законодательство и не пускают конкурентов на рынок. Компания, по мнению минюста, должна продать как минимум платформу Google Ad Manager, которая включает в себя как сервер издательской рекламы, так и рекламную биржу.

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Теги: google, реклама, судебные разбирательства
google, реклама, судебные разбирательства
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