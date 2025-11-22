Google опровергла «вводящие в заблуждение» сообщения об обучении ИИ на письмах из Gmail

Google опровергает ставшие вирусными посты в соцсетях и статьи на разных веб-ресурсах, в которых утверждается, что компания изменила свою политику, чтобы использовать письма пользователей сервиса Gmail для обучения моделей искусственного интеллекта. Авторы таких сообщений утверждают, что единственный способ отказаться от этого сводится к отключению всех «умных функций» в Gmail, таких как проверка орфографии.

Представитель Google Дженни Томсон (Jenny Thomson) заявила, что «эти сообщения вводят в заблуждение — мы не меняли настройки пользователей, умные функции Gmail существуют несколько лет, и мы не используем содержимое вашего Gmail для обучения нашей ИИ-модели Gemini».

Возможно, пользователям всё же стоит уделять больше внимания настройкам почтового сервиса Gmail. По данным источника, после отключения умных функций сервиса можно обнаружить, что некоторые из них снова становятся активным через какое-то время. В январе Google обновила настройки персонализации умных функций, чтобы их можно было отключать в Google Workspace и других продуктах компании, таких как Google Карты и Wallet, независимо друг от друга.

Умные функции Gmail не ограничиваются проверкой орфографии, но также содержит ряд инструментов, которые помогают в работе с сообщениями и календарем. Активация этих опций в Workspace сопровождается предупреждением о том, что пользователь «соглашается с тем, что Google Workspace будет использовать содержимое и активность в Workspace для персонализации опыта взаимодействия со всеми сервисами Workspace». Однако это не означает, что содержимое почтового ящика будет использоваться для обучения ИИ-моделей компании.