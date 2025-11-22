Соцсеть X запустила маркетплейс редких и «спящих» никнеймов

Социальная сеть X официально, как и ранее обещала, открыла маркетплейс (Handle Marketplace) для перераспределения неактивных имён-хендлов пользователей, сделав эту функцию доступной для всех подписчиков тарифа Premium+. Новая система позволяет претендовать на короткие и ценные никнеймы, которые годами были недоступны. Однако за обладание ими придётся не только платить, но и соблюдать строгие правила активности на платформе.

Маркетплейс предлагает два типа имён: приоритетные и редкие. По заявлению компании, цель приоритетных никнеймов состоит в том, чтобы дать пользователям возможность получить имя, которое лучше отражает их личность. На практике же, как пишет Engadget, критерии, по которым X определяет принадлежность имени к той или иной категории, остаются неясными. Например, в ходе проверки журналистка Карисса Белл (Karissa Bell) оформила подписку за $40 в месяц и попыталась найти имена @kbell и @karissa, но оба были классифицированы как «редкие» и оказались недоступны.

Редкими X называет «наиболее ценные» имена, часто состоящие из коротких слов, сленга или содержащие минимальное число символов. Среди примеров, обнаруженных по поиску, в число потенциально доступных в будущем имён могут входить @memelord, @phone, @gr0k и @AIchat. Однако точный процесс их приобретения не известен. В X сообщили, что имена из «списка наблюдения» могут быть выпущены в рамках публичного дропа (бесплатное получение), на участие в котором нужно подать заявку в системе. Также компания заявила, что некоторые особо востребованные имена будут доступны для покупки только по приглашению, а их стоимость может составить от $2500 до семизначных сумм.

Пользователи могут добавлять интересующие их редкие хендлы в «список наблюдения »и оставлять краткое обоснование запроса. При этом на приоритетные имена разрешено подать только одну заявку за всё время существования аккаунта, однако одобрение провокационных имён не гарантируется.

Помимо подписки, X устанавливает жёсткие требования к использованию полученного имени. Пользователь обязан регулярно публиковать оригинальный и вовлекающий контент, активно участвовать в жизни платформы (отвечать, репостить, обсуждать) и входить в аккаунт хотя бы с одного устройства раз в 30 дней. В противном случае X оставляет за собой право изъять имя, ссылаясь на политику в отношении неактивных аккаунтов. Компания также прямо указывает, что владеет всеми именами и может их изъять в любой момент — в том числе у активных пользователей, как это уже произошло, например, с именем @X.