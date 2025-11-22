Сегодня 22 ноября 2025
Обнаружены кандидаты в самые первые звёзды нашей Вселенной — их там целая галактика

Астрономы обнаружили крайне редкую галактику, названную MPG-CR3 (CR3), спектр которой практически не содержит «астрофизических металлов» — элементов, тяжелее гелия и водорода. Металличность этой галактики составляет менее 0,7 % от солнечной, что делает её среди известных систем одной из самых свободных от металлов. Это крайне важно, потому, что низкая металличность — признак всё ещё не найденных самых первых звёзд во Вселенной.

Художественное представление галактики с первыми звёздами. Источник изображения: NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine/M. Zamani

Анализ данных наблюдений показал, что галактика MPG-CR3 сформировалась примерно через 2,7 млрд лет после Большого взрыва (её красное смещение — z = 4,7), то есть значительно позже периода, когда могли сохраняться первичные газовые облака. На странную галактику обратили внимание китайские астрономы, которые привлекли к наблюдению такие телескопы, как «Джеймс Уэбб», европейский Очень большой телескоп и японский «Субару».

Что ещё удивительнее — галактика оказалась очень молодой: по наблюдениям, ей всего 2 млн лет, и там идёт активное звездообразование. Ко времени её формирования в пространстве должно было накопиться множество металлов от рождённых до неё и погибших звёзд, материал которых должен был «загрязнить» спектр MPG-CR3. Но этого по какой-то причине не произошло: спектры объекта показали исключительно сильные линии водорода и гелия без признаков линий тяжёлых элементов, в частности кислорода.

Подобные спектры могут быть свойственны самым первым звёздам Вселенной, которые вскоре после Большого взрыва начинали формироваться из коллапса облаков первичных водорода и гелия. Это гипотетические звёзды третьего населения (Population III). Их открытие стало бы сенсацией, но их искали в первые несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва. Обнаружить такие спустя 2,7 млрд лет считалось невозможным.

Впрочем, в спектрах MPG-CR3 отсутствуют линии He II, которые стали бы железным доказательством присутствия в галактике первичных звёзд. Либо их что-то маскирует, либо эта линия быстро затухает. Также возможна ситуация, когда галактика MPG-CR3 сформировалась вдали от соседей, которые могли бы её «загрязнить» металлами. В любом случае MPG-CR3 интригует и явно привлечёт к себе более пристальное внимание учёных — было бы настоящим чудом обнаружить целую галактику первичных звёзд в космический полдень, когда у нас есть множество инструментов для самого детального изучения объектов на таком удалении.

Источник:

Теги: вселенная, астрономия, галактика, звёзды
