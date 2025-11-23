Сегодня 23 ноября 2025
Первый пациент Neuralink рассчитывает получить второй имплант, который позволит ему снова ходить и двигаться

В 2016 году молодой американец Ноланд Арбо (Noland Arbaugh) во время ныряния повредил позвоночник, в результате чего оказался прикован к инвалидному креслу и утратил подвижность всех четырёх конечностей. В 2024 году он стал первым пациентом Neuralink с мозговым имплантом, а теперь он рассчитывает на получение второго импланта, который восстановит функции спинного мозга и вернёт ему подвижность.

Источник изображения: Neuralink

Источник изображения: Neuralink

Напомним, мозговой имплант Neuralink позволяет Ноланду управлять смартфоном или компьютером буквально при помощи мысли, соединяясь с устройствами беспроводным способом. Он научился играть на компьютере, добившись неплохих успехов в манипуляциях виртуальными объектами, а недавно выступил на шахматном турнире. Недавно со страниц социальной сети X первый пациент Neuralink заявил: «Не могу передать, насколько я взволнован двойным имплантом Neuralink. Один в головном мозге, другой ниже места травмы (в спинном), наконец-то они смогут работать вместе. Потенциал просто нереален. Да, я просто в восторге».

Принцип работы двойного импланта будет заключаться в обходе повреждённого участка спинного мозга для восстановления взаимосвязи нервных окончаний и головного мозга. Теоретически, такой тандем имплантов должен позволить пациенту вернуть двигательную активность. Neuralink уже научила одного из 12 своих пациентов с мозговым имплантом управлять роботизированным манипулятором, который функционирует отдельно от тела, но интеграция импланта в спинной мозг открывает совершенно иные возможности реабилитации парализованных пациентов.

Ещё в октябре глава и основатель Neuralink Илон Маск (Elon Musk) заявил со страниц X, что Ноланд Арбо может стать первым пациентом, получившим двойной имплант, позволяющий расширить его физические возможности. «Не пройдёт много времени, прежде чем пациент Neuralink сможет превзойти основную часть людей по скорости реакции в компьютерных играх», — неожиданно резюмировал свои рассуждения глава компании. Тем не менее, насколько Neuralink близка к вживлению двойного импланта первому пациенту, не уточняется. Данная операция ещё должна быть одобрена медицинскими регуляторами в США, прежде чем состоится.

Теги: neuralink, мозговой имплант, илон маск
