3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос SpaceX Falcon 9 слетала в космос 150 раз...
SpaceX Falcon 9 слетала в космос 150 раз с начала года — на орбиту выведана очередная партия спутников Starlink

Компания SpaceX достигла очередной вехи, запустив в космическое пространство ещё 29 телекоммуникационных спутников Starlink. В рамках этой миссии SpaceX выполнила 150-й космический пуск ракеты Falcon 9 в нынешнем году.

Источник изображений: SpaceX

Источник изображений: SpaceX

Ракета Falcon 9 с партией спутников Starlink стартовала с площадки SLC-40 базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде 22 ноября в 2:53 по местному времени (10:53) мск. Чуть более чем через час после старта спутники были развёрнуты на низкой околоземной орбите Земли.

«Falcon 9 завершил свой 150-й пуск в 2025 году. Подтверждено выведение на орбиту 29 спутников Starlink», — написала SpaceX в соцсетях, подводя итоги миссии.

Первая ступень Falcon 9 в девятый раз успешно вернулась на Землю через несколько минут после старта и совершила посадку на специальную плавучую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане. После проведения восстановительных работ и технического обслуживания SpaceX сможет продолжить её использование при проведении космических пусков.

Новая партия телекоммуникационных аппаратов Starlink пополнила и без того гигантскую спутниковую сеть компании. По данным источника, в настоящее время в неё входит более 9000 активных спутников, а в сего с 2019 года SpaceX вывела на орбиту более 10 400 аппаратов. Помимо того, что нынешний пуск стал 150-м в течение года, для ракет-носителей Falcon 9 это 368 полёт за всю историю, начавшуюся в 2010 году.

Источник:

Теги: spacex, falcon 9, starlink
