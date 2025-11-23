Linux-ноутбук на Snapdragon X1 Elite отменён — заточенный под Windows процессор сильно тормозит с другой ОС

Компания Tuxedo Computers, специализирующаяся на создании портативных компьютеров на базе Linux, объявила о прекращении разработки ноутбука, аппаратной основой которого должен был стать процессор Qualcomm Snapdragon X1 Elite. Спустя более чем 18 месяцев с начала работы над устройством вендор заявил, что чип «оказался менее подходящим для Linux, чем ожидалось».

Вероятно, важную роль в принятии этого решения сыграл и скорый выход чипа Snapdragon X2 Elite, который был анонсирован в сентябре и должен выйти на рынок в первой половине 2026 года. Если бы Tuxedo продолжила работу над своим ноутбуком, то к моменту начала продаж компания выпустила бы фактически устаревшее устройство.

В заявлении Tuxedo говорится, что одна из главных задач разработчиков заключалась в том, чтобы достичь впечатляющего времени автономной работы, которое демонстрируют Arm-ноутбуки компании с Windows. Кроме того, они не смогли найти способ обновления BIOS для Linux, а также реализовать поддержку управления вентиляторами, виртуализации с помощью KVM и высокоскоростной передачи данных с использованием стандарта USB4. Были некоторые трудности с декодированием видео: технически оно поддерживается, но в большинстве приложений это не реализовано.

Все эти проблемы сделали бы ноутбук малопригодным для потребителей. По оценкам компании, на устранение этих проблем потребовалось бы ещё несколько месяцев. Это означает, что к моменту запуска устройства на рынке уже появились бы ноутбуки на базе чипа Qualcomm второго поколения, что лишает проект всякого смысла. Тем не менее это не означает, что Tuxedo отказывается от создания ноутбука на базе чипа Snapdragon и под управлением Linux. Компания продолжает следить за разработкой Snapdragon X2 Elite и пытается оценить, насколько хорошо он подходит для Linux.