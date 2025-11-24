Сегодня 24 ноября 2025
Звезда загадочного хоррора OD от Кодзимы не дожил до возобновления съёмок

Растянувшаяся на 11 месяцев забастовка Гильдии актёров США затормозила разработку загадочного хоррора OD от японской студии Kojima Productions, и одна из главных звёзд игры так не дождался возобновления съёмок.

Источник изображения: Kojima Productions

Источник изображения: Kojima Productions

Речь идёт о немецком актёре Удо Кире (Udo Kier). Как сообщает издание Variety со ссылкой на его близких, артист скончался утром 23 ноября в больнице калифорнийского города Палм-Спрингс. Ему был 81 год.

За свою карьеру Кир снялся более чем в 220 фильмах, а любителям видеоигр лучше всего знаком по роли советского экстрасенса Юрия из культовой стратегии Command & Conquer: Red Alert 2 и дополнения Yuri’s Revenge к ней.

Источник изображения: Electronic Arts

Источник изображения: Electronic Arts

Новейшим видеоигровым проектом Кира должна была стать OD — актёр был одной из главных звёзд дебютного тизера, — однако судьба распорядилась иначе. Смерть артиста прокомментировал глава Kojima Productions Хидео Кодзима (Hideo Kojima).

По словам Кодзимы, во время простоя в разработке OD он регулярно переписывался с Киром по электронной почте, а на сентябрьской встрече в Милане актёр был полон энергии и энтузиазма вернуться к съёмкам в 2026 году.

Кир (слева) и Кодзима (источник изображения: Hideo Kojima в X)

Кир (слева) и Кодзима (источник изображения: Hideo Kojima в X)

«До сих пор не могу поверить. Удо был не просто актёром. Он был настоящей иконой своего времени. Мы потеряли великую икону. Другого такого уже не будет. Удо, покойся с миром. Я никогда тебя не забуду», — заявил Кодзима.

OD создаётся на базе облачных технологий Microsoft и на данный момент не имеет ни сроков выхода, ни целевых платформ. Учитывая преждевременный уход из жизни Кира, Кодзиме, вероятно, придётся искать актёру замену.

