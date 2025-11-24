Звезда загадочного хоррора OD от Кодзимы не дожил до возобновления съёмок

Растянувшаяся на 11 месяцев забастовка Гильдии актёров США затормозила разработку загадочного хоррора OD от японской студии Kojima Productions, и одна из главных звёзд игры так не дождался возобновления съёмок.

Речь идёт о немецком актёре Удо Кире (Udo Kier). Как сообщает издание Variety со ссылкой на его близких, артист скончался утром 23 ноября в больнице калифорнийского города Палм-Спрингс. Ему был 81 год.

За свою карьеру Кир снялся более чем в 220 фильмах, а любителям видеоигр лучше всего знаком по роли советского экстрасенса Юрия из культовой стратегии Command & Conquer: Red Alert 2 и дополнения Yuri’s Revenge к ней.

Новейшим видеоигровым проектом Кира должна была стать OD — актёр был одной из главных звёзд дебютного тизера, — однако судьба распорядилась иначе. Смерть артиста прокомментировал глава Kojima Productions Хидео Кодзима (Hideo Kojima).

По словам Кодзимы, во время простоя в разработке OD он регулярно переписывался с Киром по электронной почте, а на сентябрьской встрече в Милане актёр был полон энергии и энтузиазма вернуться к съёмкам в 2026 году.

«До сих пор не могу поверить. Удо был не просто актёром. Он был настоящей иконой своего времени. Мы потеряли великую икону. Другого такого уже не будет. Удо, покойся с миром. Я никогда тебя не забуду», — заявил Кодзима.

OD создаётся на базе облачных технологий Microsoft и на данный момент не имеет ни сроков выхода, ни целевых платформ. Учитывая преждевременный уход из жизни Кира, Кодзиме, вероятно, придётся искать актёру замену.