Сегодня 24 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software игры Москвичи ежегодно тратят на видеоигры 32...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Москвичи ежегодно тратят на видеоигры 320 миллиардов рублей — это почти 85 % от общего показателя по России

Хотя игровая индустрия в России сейчас переживает не лучшие времена, отечественные геймеры ежегодно тратят на интерактивные развлечения сотни миллиардов рублей.

Источник изображения: Cyberia Nova

Источник изображения: Cyberia Nova

Об этом на прошедшем 22 ноября молодёжном форуме «Созидатели» в национальном центре «Россия» рассказала Гюльнара Агамова — генеральный директор Агентства креативных индустрий (АКИ).

По словам Агамовой, размер ежегодных расходов россиян на видеоигры достигает 380 млрд рублей. При этом около 85 % от общей суммы (порядка 320 млрд рублей) приходится конкретно на москвичей.

Источник изображения: Mundfish

Источник изображения: Mundfish

Как передаёт «Вести», Агамова подчеркнула важность видеоигр на сегодняшний день. Гендиректор АКИ считает, что это «не просто форма развлечения, а важная платформа, позволяющая передавать смыслы, истории и продвигать продукты».

Руководитель АКИ также добавила, что современные игровые форматы распространяются быстро («вирусно»), влияют на восприятие аудитории и формируют новые модели потребления досуга.

Источник изображения: Steam (DEMON X)

Источник изображения: Steam (DEMON X)

По данным онлайн-школы геймдева XYZ, траты российских геймеров на компьютерные и мобильные игры за 2024 год составили 173 млрд рублей, что на 7,5 % выше показателя 2023-го (161 млрд рублей).

При этом пиратский контент по объёму заметно превышает лицензионный. По итогам 2024 года российские флибустьеры загрузили игр на 281 млрд рублей (324 млрд рублей в 2023-м). Взломанные версии скачивают две трети пользователей.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Зал Славы видеоигровой индустрии России готовится к пополнению — стартовало третье народное голосование
Российская индустрия видеоигр попросила у правительства льготы — повышение налоговой нагрузки рискует обернуться новой волной релокации
Роскачество проверило популярные игры на «способы вытягивания денег» у пользователей — результаты неутешительные
Цукерберг и топ-менеджеры Meta✴ откупились от иска на $8 млрд за слив данных миллионов пользователей
Звезда загадочного хоррора OD от Кодзимы не дожил до возобновления съёмок
«Чёрная пятница» в «Пассворке»: скидка 50 % на корпоративный менеджер паролей
Теги: игры, россия
игры, россия
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Смартфон HUAWEI Pura 80 Pro как универсальный инструмент тревел-фотографа
Учёные впервые создали полностью синтетическую ткань мозга — вообще без биологических компонентов
ИИ-ускорители устаревают быстрее, чем успевают окупиться — отрасль летит в амортизационную яму
Apple устала от раздутого кода — в iOS 27 качество будет превыше новых функций
Инженеры стали дефицитнее чипов: даже щедрые бонусы TSMC и SK hynix не спасают от кадрового голода
Москвичи ежегодно тратят на видеоигры 320 миллиардов рублей — это почти 85 % от общего показателя по России 31 мин.
Цукерберг и топ-менеджеры Meta откупились от иска на $8 млрд за слив данных миллионов пользователей 47 мин.
Звезда загадочного хоррора OD от Кодзимы не дожил до возобновления съёмок 2 ч.
«Чёрная пятница» в «Пассворке»: скидка 50 % на корпоративный менеджер паролей 3 ч.
Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time скоро выйдет из тени — журналисты уточнили, когда Ubisoft покажет и выпустит игру 3 ч.
Новая статья: The Outer Worlds 2 — галактика ждет героя. Рецензия 23-11 00:00
Слежка без камер: Apple создала ИИ, который вычисляет действия пользователя по звуку и движениям 22-11 20:34
В Google начала показывать рекламу в «Режиме ИИ» в поиске — пока не всем 22-11 20:08
В уведомлениях Gmail на Android появился предпросмотр фото и других вложений 22-11 17:50
Nothing начала обновлять смартфоны до Android 16 и добавила индикаторы прогресса на заднюю панель 22-11 16:58
Перекрыть потоки: NVIDIA усиливает контроль над цепочкой поставок СЖО для Vera Rubin 2 ч.
Бывший глава Intel считает, что на возрождение полупроводниковой отрасли США уйдут десятилетия 2 ч.
IBM утроила вместимость СХД Storage Scale System 6000 — до 47 Пбайт на стойку 3 ч.
Cornelis анонсировала 800G-адаптер CN6000 SuperNIC с поддержкой Omni-Path, RoCEv2 и Ultra Ethernet для ИИ и НРС 4 ч.
Россияне стали намного чаще покупать восстановленные смартфоны — продажи взлетели на 160 % 4 ч.
ASML поймали на тайных поставках в Китай — и она якобы предлагала США шпионить в обмен на прощение 6 ч.
Новая статья: Обзор ASUS ROG Strix G16 (2025) G615: ноутбук с оптимальной игровой графикой 12 ч.
Seasonic выпустит киловаттный блок питания с пассивным охлаждением 14 ч.
«Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова и теперь ответит за это в суде 14 ч.
ИИ-пузырь «витает в воздухе», но Google всё равно замахнулась на расширение ИИ-мощностей в 1000 раз 15 ч.