Москвичи ежегодно тратят на видеоигры 320 миллиардов рублей — это почти 85 % от общего показателя по России

Хотя игровая индустрия в России сейчас переживает не лучшие времена, отечественные геймеры ежегодно тратят на интерактивные развлечения сотни миллиардов рублей.

Об этом на прошедшем 22 ноября молодёжном форуме «Созидатели» в национальном центре «Россия» рассказала Гюльнара Агамова — генеральный директор Агентства креативных индустрий (АКИ).

По словам Агамовой, размер ежегодных расходов россиян на видеоигры достигает 380 млрд рублей. При этом около 85 % от общей суммы (порядка 320 млрд рублей) приходится конкретно на москвичей.

Как передаёт «Вести», Агамова подчеркнула важность видеоигр на сегодняшний день. Гендиректор АКИ считает, что это «не просто форма развлечения, а важная платформа, позволяющая передавать смыслы, истории и продвигать продукты».

Руководитель АКИ также добавила, что современные игровые форматы распространяются быстро («вирусно»), влияют на восприятие аудитории и формируют новые модели потребления досуга.

По данным онлайн-школы геймдева XYZ, траты российских геймеров на компьютерные и мобильные игры за 2024 год составили 173 млрд рублей, что на 7,5 % выше показателя 2023-го (161 млрд рублей).

При этом пиратский контент по объёму заметно превышает лицензионный. По итогам 2024 года российские флибустьеры загрузили игр на 281 млрд рублей (324 млрд рублей в 2023-м). Взломанные версии скачивают две трети пользователей.