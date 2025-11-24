Сегодня 24 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шутер Амбициозный шутер Ferocious отправит игр...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Амбициозный шутер Ferocious отправит игроков выживать и управлять динозаврами — геймплейный трейлер и дата выхода

Разработчики из немецкой студии Omyog при поддержке издательства tinyBuild сообщили дату выхода Ferocious — атмосферного однопользовательского шутера на выживание среди динозавров.

Источник изображений: tinyBuild

Источник изображений: tinyBuild

Напомним, Ferocious разрабатывают примерно с 2018 года. Игру анонсировали в июне 2021-го, а первый трейлер показали в 2023-м. Согласно демонстрации с выставки Gamescom 2025, релиз планировался ближайшей зимой.

Как стало известно, Ferocious поступит в продажу 4 декабря 2025 года эксклюзивно для Steam по цене $25 (880 рублей в российском сегменте). Анонс сопровождался новым геймплейным трейлером.

Ролик посвящён устройству для контроля динозавров — специальному прибору, который позволит отдавать доисторическим существам команды (следовать, атаковать, крушить препятствия, приносить предметы).

События Ferocious развернутся на полном опасностей острове в Японском море, куда главного героя заносит в результате кораблекрушения. Очнувшись на берегу, протагонист отправляется на поиски брата.

Пользователям предстоит дать отпор динозаврам, вооружённым наёмникам и боевым роботам, настроить арсенал под свой стиль игры, подчинить дикую природу и обернуть опасности острова себе на пользу.

Обещают выживание в динамичном (не открытом) мире, напряжённые бои, широкий выбор оружия (в том числе фантастического), захватывающую доисторическую атмосферу и текстовый перевод на русский язык.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Steam и на консолях без предупреждения вышел беспощадный хоррор на выживание Total Chaos от автора Turbo Overkill
Хоррор на выживание Darkwood получит продолжение от неожиданного разработчика — первый трейлер и подробности Darkwood 2
Межпространственный шутер на выживание Voidtrain готов вырваться из измерения раннего доступа — дата выхода и новый трейлер
Игра по-крупному: CD Projekt Red сосредоточится на блокбастерах и перестанет выпускать ответвления вроде «Гвинта»
Москвичи ежегодно тратят на видеоигры 320 миллиардов рублей — это почти 85 % от общего показателя по России
Звезда загадочного хоррора OD от Кодзимы не дожил до возобновления съёмок
Теги: ferocious, omyog, tinybuild, шутер
ferocious, omyog, tinybuild, шутер
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Москвичи ежегодно тратят на видеоигры 320 миллиардов рублей — это почти 85 % от общего показателя по России
Приложение для вайб-кодинга LingGuang стало хитом: 1 млн скачиваний за четыре дня
Учёные впервые создали полностью синтетическую ткань мозга — вообще без биологических компонентов
Выбираем в «Чёрную пятницу» гаджеты от партнёров 3DNews
Смартфон HUAWEI Pura 80 Pro как универсальный инструмент тревел-фотографа
Амбициозный шутер Ferocious отправит игроков выживать и управлять динозаврами — геймплейный трейлер и дата выхода 22 мин.
Онлайн-опросам грозит коллапс: ИИ научился почти идеально имитировать человека и накручивать нужные ответы 48 мин.
Игра по-крупному: CD Projekt Red сосредоточится на блокбастерах и перестанет выпускать ответвления вроде «Гвинта» 2 ч.
Цукерберг и топ-менеджеры Meta откупились от иска на $8 млрд за слив данных миллионов пользователей 3 ч.
Звезда загадочного хоррора OD от Кодзимы не дожил до возобновления съёмок 4 ч.
«Чёрная пятница» в «Пассворке»: скидка 50 % на корпоративный менеджер паролей 5 ч.
Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time скоро выйдет из тени — журналисты уточнили, когда Ubisoft покажет и выпустит игру 5 ч.
Apple устала от раздутого кода — в iOS 27 качество будет превыше новых функций 16 ч.
Новая статья: The Outer Worlds 2 — галактика ждет героя. Рецензия 23-11 00:00
Слежка без камер: Apple создала ИИ, который вычисляет действия пользователя по звуку и движениям 22-11 20:34
iPhone Air оказался мало кому нужен: продажи идут в три раза хуже, чем ожидала Apple 17 мин.
Китай подключил второй энергоблок АЭС «Чжанчжоу» — крупнейшей станции с реакторами «Хуалун-1» 23 мин.
Дефицит не страшен: Lenovo запаслась памятью до конца 2026 года и обещает пока не повышать цены 2 ч.
Infinix HOT 60 Pro+ — лёгкий и надёжный смартфон с ярким дизайном 2 ч.
США рассматривают продажу в Китай ИИ-ускорителей NVIDIA H200 2 ч.
Смартфоны Poco F7 Pro, Poco F6 Pro и Poco M7 сочетают высокую функциональность с доступной ценой 2 ч.
Broadcom представила FC128-коммутаторы с постквантовым шифрованием 2 ч.
Перекрыть потоки: NVIDIA усиливает контроль над цепочкой поставок СЖО для Vera Rubin 4 ч.
Бывший глава Intel считает, что на возрождение полупроводниковой отрасли США уйдут десятилетия 4 ч.
IBM утроила вместимость СХД Storage Scale System 6000 — до 47 Пбайт на стойку 5 ч.