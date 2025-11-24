Амбициозный шутер Ferocious отправит игроков выживать и управлять динозаврами — геймплейный трейлер и дата выхода

Разработчики из немецкой студии Omyog при поддержке издательства tinyBuild сообщили дату выхода Ferocious — атмосферного однопользовательского шутера на выживание среди динозавров.

Напомним, Ferocious разрабатывают примерно с 2018 года. Игру анонсировали в июне 2021-го, а первый трейлер показали в 2023-м. Согласно демонстрации с выставки Gamescom 2025, релиз планировался ближайшей зимой.

Как стало известно, Ferocious поступит в продажу 4 декабря 2025 года эксклюзивно для Steam по цене $25 (880 рублей в российском сегменте). Анонс сопровождался новым геймплейным трейлером.

Ролик посвящён устройству для контроля динозавров — специальному прибору, который позволит отдавать доисторическим существам команды (следовать, атаковать, крушить препятствия, приносить предметы).

События Ferocious развернутся на полном опасностей острове в Японском море, куда главного героя заносит в результате кораблекрушения. Очнувшись на берегу, протагонист отправляется на поиски брата.

Пользователям предстоит дать отпор динозаврам, вооружённым наёмникам и боевым роботам, настроить арсенал под свой стиль игры, подчинить дикую природу и обернуть опасности острова себе на пользу.

Обещают выживание в динамичном (не открытом) мире, напряжённые бои, широкий выбор оружия (в том числе фантастического), захватывающую доисторическую атмосферу и текстовый перевод на русский язык.