«Яндекс» запустил роботизированную доставку в Санкт-Петербурге

Компания «Яндекс» запустила роботизированную доставку в Санкт-Петербурге. Первые роботы-доставщики, которые перемещают заказы «Яндекс Лавки», появились в Приморском районе. Выбрать такой вариант доставки можно в приложении сервиса.

Источник изображений: «Яндекс»

Источник изображений: «Яндекс»

В настоящее время роботы-доставщики работают в дарксторе «Яндекс Лавки» рядом с набережной реки Каменки, а с 1 декабря они начнут доставлять заказы ещё из четырёх локаций в Приморском районе. В дальнейшем роботизированная доставка станет доступна жителям других районов. Данный проект «Яндекс» реализует совместно с администрацией Санкт-Петербурга.

В следующем году «Яндекс» планирует увеличить число петербургских дарксторов с роботизированной доставкой до 50. В дополнение к этому роботы-доставщики будут выполнять заказы для сервисов «Яндекс Еда» и «Яндекс Доставка». В компании отметили, что в Санкт-Петербурге используются новейшие модели роботов-доставщиков, относящиеся к четвёртому поколению, которое было представлено в конце прошлого месяца. Их оснастили новым лидаром, а также более производительным вычислительным блоком и новой подвеской, за счёт чего повысилась их проходимость. Это также первые роботы «Яндекса», которые будут выпускаться серийно. К концу 2027 года компания намерена выпустить 20 тыс. роботов-доставщиков нового поколения.

Напомним, первые роботы-доставщики «Яндекса» появились на улицах Москвы в 2019 году. В настоящее время они работают в 21 районе столицы, в Мурино и в Иннополисе. В текущем году роботы выполнили более 250 тыс. доставок для «Яндекса» и его партнёров. Роботы-доставщики могут перемещать до 25 кг груза и проезжать без подзарядки до 70 км. Средняя скорость такого робота составляет 4 км/ч.

В августе СМИ писали, что для роботов-доставщиков в России планируется определить правила движения. В проекте постановления правительства сказано, что скорость таких доставщиков на тротуарах будет ограничена 10 км/ч, а на каждый ровер будет оформляться страховка с лимитом в 500 тыс. рублей. В документе будут указаны максимальный вес устройства и технические требования к ним.

Источник:

яндекс, робот-курьер, доставка
