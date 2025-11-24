Сегодня 24 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Анонс В Steam стартовала распродажа «Чёрная пя...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

В Steam стартовала распродажа «Чёрная пятница» и голосование за лучшие игры 2025 года

Хотя в 2025 году масштабная осенняя распродажа Steam «переехала» на сентябрь, старт традиционного пользовательского голосования за номинантов на премию Steam (The Steam Awards) всё так же пришёлся на конец ноября.

Источник изображения: Warhorse Studios

Источник изображения: Warhorse Studios

Компания Valve объявила об открытии голосования за номинантов на предстоящую премию Steam 2025. Пользователи могут выдвинуть понравившиеся им игры на одну из 11 номинаций:

  • «Игра года»;
  • «Игра года в виртуальной реальности»;
  • «Любимое дитя»;
  • «Друг познаётся в игре»;
  • «Выдающийся визуальный стиль»;
  • «Самый инновационный геймплей»;
  • «Лучшая игра, которая вам не даётся»;
  • «Лучший саундтрек»;
  • «Лучшая игра с выдающимся сюжетом»;
  • «Лучшая игра на Steam Deck»;
  • «Устройтесь поудобнее».

В отличие от голосований прошлых лет, теперь любую отдельную игру можно номинировать во всех категориях, которые пользователь сочтёт подходящими. В 2024 году выбор ограничивали тремя упоминаниями, а ещё ранее — двумя.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

В 10 из 11 категориях можно номинировать только игры, выпущенные в Steam после осенней распродажи 2024 года, а в случае с «Любимым дитя» — до осенней распродажи 2024 года, кроме победителей прошлых лет.

Для предотвращения использования ботов и иных злоупотреблений Valve заблокировала возможность номинирования игр и голосования на премии Steam для аккаунтов с ограниченными правами.

Источник изображения: Steam (Shogo)

Источник изображения: Steam (Shogo)

Голосование за финалистов (определятся по итогам начавшегося сейчас) в каждой категории будет проходить во время зимней распродажи Steam. Победителей объявят с её окончанием 3 января 2026 года в 21:00 по московскому времени.

Одновременно с отбором финалистов на премию Steam в сервисе стартовала распродажа в честь «Чёрной пятницы». Она включает скидки на тысячи игр и закончится вместе с голосованием за номинантов, 1 декабря в 21:00 по Москве.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Clair Obscur: Expedition 33 повторила рекорд Baldur’s Gate 3 и не оставила шанса конкурентам — итоги Golden Joystick Awards 2025
Создатель инди-хита Megabonk отказался от номинации на The Game Awards 2025 по веской причине
Объявлены номинанты The Game Awards 2025 — Clair Obscur: Expedition 33 вне конкуренции
Научно-фантастическое выживание StarRupture от авторов Green Hell скоро дадут попробовать с друзьями — анонсировано кооперативное тестирование
Даже ведущий разработчик Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 был против того, чтобы игра называлась Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Дископанковый шутер RetroSpace в духе System Shock получил новый геймплейный трейлер и сроки выхода
Теги: steam, valve, распродажа
steam, valve, распродажа
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Москвичи ежегодно тратят на видеоигры 320 миллиардов рублей — это почти 85 % от общего показателя по России
Илон Маск заявил, что специалисты Tesla через несколько месяцев завершат разработку чипа AI5
Китай подключил второй энергоблок АЭС «Чжанчжоу» — крупнейшей станции с реакторами «Хуалун-1»
Apple перекрыла один из главных каналов поставок дешёвых iPhone в Россию
Учёные впервые создали полностью синтетическую ткань мозга — вообще без биологических компонентов
Календарь релизов 24 – 30 ноября: Of Ash and Steel, Project Motor Racing и Hail to the Rainbow 6 мин.
В Steam стартовала распродажа «Чёрная пятница» и голосование за лучшие игры 2025 года 19 мин.
Внедрение облачных технологий увеличивает прибыль компаний, показало исследование Yandex B2B Tech и «Яков и Партнёры» 24 мин.
Научно-фантастическое выживание StarRupture от авторов Green Hell скоро дадут попробовать с друзьями — анонсировано кооперативное тестирование 2 ч.
Даже ведущий разработчик Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 был против того, чтобы игра называлась Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 3 ч.
Дископанковый шутер RetroSpace в духе System Shock получил новый геймплейный трейлер и сроки выхода 4 ч.
Meta «похоронила» исследование о вреде соцсетей — теперь в суде ответят и она, и TikTok, и Google 5 ч.
Российская служба каталогов ALD Pro дополнилась ИИ-помощником для системных администраторов 5 ч.
Амбициозный шутер Ferocious отправит игроков выживать и управлять динозаврами — геймплейный трейлер и дата выхода 10 ч.
Онлайн-опросам грозит коллапс: ИИ научился почти идеально имитировать человека и накручивать нужные ответы 10 ч.
Steam Machine дешёвой не будет: Valve не станет продавать мини-ПК себе в убыток по консольной модели 2 ч.
Дешевле купить PS5: из-за дефицита комплект DDR5 на 64 Гбайт взлетел до $600 3 ч.
Джони Айв и Сэм Альтман создали прототип совместного ИИ-устройства, но никому его не показали 3 ч.
Qualcomm «убила» Arduino — теперь это не открытая DIY-платформа, а корпоративный сервис 3 ч.
MSI выпустила игровой монитор MAG 274QPF X32 — 1440p, 320 Гц и консольный режим 4 ч.
Подорожание видеокарт неотвратимо: AMD уведомила о повышении цен, потому что ИИ съел всю память 4 ч.
На китайском чёрном рынке начали торговать инженерными образцами Intel Panther Lake — и они работают 5 ч.
«Яндекс» запустил роботизированную доставку в Санкт-Петербурге 5 ч.
Nokia инвестирует $4 млрд в производство и исследования в США 6 ч.
PLDT оснастит базовые станции роборуками и ИИ, чтобы оптимизировать покрытие сети в реальном времени 7 ч.