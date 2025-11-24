В Steam стартовала распродажа «Чёрная пятница» и голосование за лучшие игры 2025 года

Хотя в 2025 году масштабная осенняя распродажа Steam «переехала» на сентябрь, старт традиционного пользовательского голосования за номинантов на премию Steam (The Steam Awards) всё так же пришёлся на конец ноября.

Компания Valve объявила об открытии голосования за номинантов на предстоящую премию Steam 2025. Пользователи могут выдвинуть понравившиеся им игры на одну из 11 номинаций:

«Игра года»;

«Игра года в виртуальной реальности»;

«Любимое дитя»;

«Друг познаётся в игре»;

«Выдающийся визуальный стиль»;

«Самый инновационный геймплей»;

«Лучшая игра, которая вам не даётся»;

«Лучший саундтрек»;

«Лучшая игра с выдающимся сюжетом»;

«Лучшая игра на Steam Deck»;

«Устройтесь поудобнее».

В отличие от голосований прошлых лет, теперь любую отдельную игру можно номинировать во всех категориях, которые пользователь сочтёт подходящими. В 2024 году выбор ограничивали тремя упоминаниями, а ещё ранее — двумя.

В 10 из 11 категориях можно номинировать только игры, выпущенные в Steam после осенней распродажи 2024 года, а в случае с «Любимым дитя» — до осенней распродажи 2024 года, кроме победителей прошлых лет.

Для предотвращения использования ботов и иных злоупотреблений Valve заблокировала возможность номинирования игр и голосования на премии Steam для аккаунтов с ограниченными правами.

Голосование за финалистов (определятся по итогам начавшегося сейчас) в каждой категории будет проходить во время зимней распродажи Steam. Победителей объявят с её окончанием 3 января 2026 года в 21:00 по московскому времени.

Одновременно с отбором финалистов на премию Steam в сервисе стартовала распродажа в честь «Чёрной пятницы». Она включает скидки на тысячи игр и закончится вместе с голосованием за номинантов, 1 декабря в 21:00 по Москве.