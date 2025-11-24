Сегодня 24 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software игры Календарь релизов 24 – 30 ноября: Of Ash...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Календарь релизов 24 – 30 ноября: Of Ash and Steel, Project Motor Racing и Hail to the Rainbow

Последняя неделя ноября встречает нас приключениями, скоростью и пауками! В бой вступают Solo Leveling: Arise Overdrive и Of Ash and Steel, к ним присоединяется Mount & Blade II: Bannerlord — War Sails, а для фанатов гонок — Project Motor Racing. Немного безумия добавит Kill It With Fire! 2, а уют и странность — Captain Wayne: Vacation Desperation и Hail to the Rainbow. Финал месяца — с характером!

Посмотреть свежий выпуск в YouTube, VK, Rutube, «Дзен» или Telegram. А на днях у нас вышел свежий Gamesblender № 753.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Календарь релизов 17 – 23 ноября: Moonlighter 2, Demonschool, Forestrike и Neon Inferno
Календарь релизов 10 – 16 ноября: CoD: Black Ops 7, Where Winds Meet, Anno 117 и Rue Valley
Календарь релизов 3 – 9 ноября: Europa Universalis V, Syberia Remastered, Whiskerwood и Devil Jam
В Steam стартовала распродажа «Чёрная пятница» и голосование за лучшие игры 2025 года
Научно-фантастическое выживание StarRupture от авторов Green Hell скоро дадут попробовать с друзьями — анонсировано кооперативное тестирование
Даже ведущий разработчик Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 был против того, чтобы игра называлась Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Теги: календарь релизов, gamesblender, игра, релиз, of ash and steel, project motor racing
календарь релизов, gamesblender, игра, релиз, of ash and steel, project motor racing
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Москвичи ежегодно тратят на видеоигры 320 миллиардов рублей — это почти 85 % от общего показателя по России
Илон Маск заявил, что специалисты Tesla через несколько месяцев завершат разработку чипа AI5
Китай подключил второй энергоблок АЭС «Чжанчжоу» — крупнейшей станции с реакторами «Хуалун-1»
Apple перекрыла один из главных каналов поставок дешёвых iPhone в Россию
Учёные впервые создали полностью синтетическую ткань мозга — вообще без биологических компонентов
Календарь релизов 24 – 30 ноября: Of Ash and Steel, Project Motor Racing и Hail to the Rainbow 6 мин.
В Steam стартовала распродажа «Чёрная пятница» и голосование за лучшие игры 2025 года 19 мин.
Внедрение облачных технологий увеличивает прибыль компаний, показало исследование Yandex B2B Tech и «Яков и Партнёры» 24 мин.
Научно-фантастическое выживание StarRupture от авторов Green Hell скоро дадут попробовать с друзьями — анонсировано кооперативное тестирование 2 ч.
Даже ведущий разработчик Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 был против того, чтобы игра называлась Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 3 ч.
Дископанковый шутер RetroSpace в духе System Shock получил новый геймплейный трейлер и сроки выхода 4 ч.
Meta «похоронила» исследование о вреде соцсетей — теперь в суде ответят и она, и TikTok, и Google 5 ч.
Российская служба каталогов ALD Pro дополнилась ИИ-помощником для системных администраторов 5 ч.
Амбициозный шутер Ferocious отправит игроков выживать и управлять динозаврами — геймплейный трейлер и дата выхода 10 ч.
Онлайн-опросам грозит коллапс: ИИ научился почти идеально имитировать человека и накручивать нужные ответы 10 ч.
Steam Machine дешёвой не будет: Valve не станет продавать мини-ПК себе в убыток по консольной модели 2 ч.
Дешевле купить PS5: из-за дефицита комплект DDR5 на 64 Гбайт взлетел до $600 3 ч.
Джони Айв и Сэм Альтман создали прототип совместного ИИ-устройства, но никому его не показали 3 ч.
Qualcomm «убила» Arduino — теперь это не открытая DIY-платформа, а корпоративный сервис 3 ч.
MSI выпустила игровой монитор MAG 274QPF X32 — 1440p, 320 Гц и консольный режим 4 ч.
Подорожание видеокарт неотвратимо: AMD уведомила о повышении цен, потому что ИИ съел всю память 4 ч.
На китайском чёрном рынке начали торговать инженерными образцами Intel Panther Lake — и они работают 5 ч.
«Яндекс» запустил роботизированную доставку в Санкт-Петербурге 5 ч.
Nokia инвестирует $4 млрд в производство и исследования в США 6 ч.
PLDT оснастит базовые станции роборуками и ИИ, чтобы оптимизировать покрытие сети в реальном времени 7 ч.