Календарь релизов 24 – 30 ноября: Of Ash and Steel, Project Motor Racing и Hail to the Rainbow

Последняя неделя ноября встречает нас приключениями, скоростью и пауками! В бой вступают Solo Leveling: Arise Overdrive и Of Ash and Steel, к ним присоединяется Mount & Blade II: Bannerlord — War Sails, а для фанатов гонок — Project Motor Racing. Немного безумия добавит Kill It With Fire! 2, а уют и странность — Captain Wayne: Vacation Desperation и Hail to the Rainbow. Финал месяца — с характером!

