Сегодня 25 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости комментарии последних событий Россияне стали реже менять смартфоны и в...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Россияне стали реже менять смартфоны и всё чаще выбирают дешёвую электронику

Российский рынок электроники и бытовой техники по итогам десяти месяцев текущего года продемонстрировал отрицательную динамику в денежном выражении, при этом в натуральном выражении вырос всего на 1,7 %. Наибольшее снижение продаж показали смартфоны и телевизоры. В анализ включены крупная и малая бытовая техника, компьютеры, ноутбуки, смартфоны, планшеты и потребительская электроника.

Источник изображения: Jonas Leupe/Unsplash

Источник изображения: Jonas Leupe/Unsplash

По сообщению представителя дистрибьюторской компании «Марвел-Дистрибуция», слова которого приводит газета «Коммерсантъ», продажи смартфонов сократились в единицах на 19,7 %, а в денежном выражении на 19,8 %. Продажи крупной бытовой техники упали на 4,2 % в единицах и на 8,5 % в деньгах. При этом продажи компьютерной техники, включая ноутбуки и компьютеры, выросли на 2,5 % в единицах, но в денежном выражении сократились на 6 %. Другой источник «Ъ» на рынке электроники, ссылаясь на данные за девять месяцев, подтвердил, что рынок значительно снизился. Он указал, что по основным категориям спад составил до 25 % в единицах. Наибольшее падение показали продажи смартфонов — на 20 % по количеству и на 25 % в деньгах, ноутбуков — на 15 % в единицах и 20 % в деньгах, а телевизоров — на 11 % в единицах и 9 % в деньгах. Продажи носимой электроники снизились на 11 %.

Представитель «Марвел-Дистрибуции» пояснил, что с учётом коррекции курса доллара рынок «чувствует себя нормально», спрос не упал критически и находится как минимум в стабильном состоянии, особенно в ноябре и преддверии декабря — двух ключевых месяцев для ритейла. По его словам, растут продажи бюджетных категорий, а падение в одних сегментах стимулирует рост в других, например, снижение спроса на смартфоны, вероятно, связано со стремлением потребителей продлить срок службы уже имеющихся устройств, что подтверждается ростом продаж аккумуляторов, защитных стёкол и чехлов.

В компании «М.Видео» сообщили, что сегменты, связанные с приготовлением пищи дома, становятся одними из главных драйверов рынка. Так, объём продаж аэрогрилей достиг 882 тыс. устройств, что на 258 % больше в единицах и на 389 % в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также зафиксирован рост продаж мультиварок и хлебопечек как в количественном, так и в денежном выражении. При этом рынок микроволновых печей остаётся стабильным — около 3,1 млн устройств при средней цене около 7,9 тыс. рублей. Представитель «М.Видео» отметил, что такая динамика отражает устойчивый интерес покупателей к удобным решениям для домашней готовки и стремление оптимизировать бытовые процессы.

Основными причинами общего спада на рынке эксперты называют снижение потребительского спроса, ограниченную доступность кредитных инструментов на фоне высокой ключевой ставки Банка России, а также привлекательность депозитных ставок. Дополнительно отмечается удлинение цикла обновления техники: покупатели всё чаще откладывают покупку новых устройств или выбирают более доступные конфигурации. Источник «Коммерсанта» подчеркнул, что рынки смартфонов и телевизоров достигли насыщения, тогда как планшеты остаются наиболее стабильной категорией продаж. В то же время участники рынка ожидают постепенной стабилизации и роста в течение 2026 года за счёт реализации отложенного потребительского спроса и поэтапного снижения ключевой ставки ЦБ РФ.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Apple перекрыла один из главных каналов поставок дешёвых iPhone в Россию
«Вот и поиграли»: российский MMO-шутер Pioner выйдет 16 декабря в раннем доступе Steam, но не для России и Беларуси
Россияне стали намного чаще покупать восстановленные смартфоны — продажи взлетели на 160 %
Китай подключил второй энергоблок АЭС «Чжанчжоу» — крупнейшей станции с реакторами «Хуалун-1»
Дефицит не страшен: Lenovo запаслась памятью до конца 2026 года и обещает пока не повышать цены
В условиях растущего дефицита поставщики памяти переходят на долгосрочные контракты
Теги: россия, статистика
россия, статистика
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Москвичи ежегодно тратят на видеоигры 320 миллиардов рублей — это почти 85 % от общего показателя по России
Apple перекрыла один из главных каналов поставок дешёвых iPhone в Россию
Илон Маск заявил, что специалисты Tesla через несколько месяцев завершат разработку чипа AI5
Учёные впервые создали полностью синтетическую ткань мозга — вообще без биологических компонентов
Представлены Honor 500 и Honor 500 Pro — смартфоны с дизайном iPhone Air и батареями на 8000 мА·ч по цене от $380
Маск ударил по фабрикам троллей: X начала показывать местоположение аккаунтов 39 мин.
Календарь релизов 24 – 30 ноября: Of Ash and Steel, Project Motor Racing и Hail to the Rainbow 2 ч.
В Steam стартовала распродажа «Чёрная пятница» и голосование за лучшие игры 2025 года 2 ч.
Внедрение облачных технологий увеличивает прибыль компаний, показало исследование Yandex B2B Tech и «Яков и Партнёры» 2 ч.
Научно-фантастическое выживание StarRupture от авторов Green Hell скоро дадут попробовать с друзьями — анонсировано кооперативное тестирование 4 ч.
Даже ведущий разработчик Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 был против того, чтобы игра называлась Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 5 ч.
Дископанковый шутер RetroSpace в духе System Shock получил новый геймплейный трейлер и сроки выхода 6 ч.
Meta «похоронила» исследование о вреде соцсетей — теперь в суде ответят и она, и TikTok, и Google 6 ч.
Российская служба каталогов ALD Pro дополнилась ИИ-помощником для системных администраторов 7 ч.
Амбициозный шутер Ferocious отправит игроков выживать и управлять динозаврами — геймплейный трейлер и дата выхода 11 ч.
Новая статья: Обзор и тестирование корпуса Chieftec Night Hunter: всё что нужно и ничего лишнего 3 мин.
Россияне стали реже менять смартфоны и всё чаще выбирают дешёвую электронику 7 мин.
Amazon показала антенну Leo Ultra для спутникового интернета на 1 Гбит/с — в 2,5 раза быстрее Starlink 28 мин.
Steam Machine дешёвой не будет: Valve не станет продавать мини-ПК себе в убыток по консольной модели 3 ч.
Дешевле купить PS5: из-за дефицита комплект DDR5 на 64 Гбайт взлетел до $600 4 ч.
Джони Айв и Сэм Альтман создали прототип совместного ИИ-устройства, но никому его не показали 4 ч.
Qualcomm «убила» Arduino — теперь это не открытая DIY-платформа, а корпоративный сервис 4 ч.
MSI выпустила игровой монитор MAG 274QPF X32 — 1440p, 320 Гц и консольный режим 5 ч.
Подорожание видеокарт неотвратимо: AMD уведомила о повышении цен, потому что ИИ съел всю память 6 ч.
На китайском чёрном рынке начали торговать инженерными образцами Intel Panther Lake — и они работают 6 ч.