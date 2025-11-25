Россияне стали реже менять смартфоны и всё чаще выбирают дешёвую электронику

Российский рынок электроники и бытовой техники по итогам десяти месяцев текущего года продемонстрировал отрицательную динамику в денежном выражении, при этом в натуральном выражении вырос всего на 1,7 %. Наибольшее снижение продаж показали смартфоны и телевизоры. В анализ включены крупная и малая бытовая техника, компьютеры, ноутбуки, смартфоны, планшеты и потребительская электроника.

По сообщению представителя дистрибьюторской компании «Марвел-Дистрибуция», слова которого приводит газета «Коммерсантъ», продажи смартфонов сократились в единицах на 19,7 %, а в денежном выражении на 19,8 %. Продажи крупной бытовой техники упали на 4,2 % в единицах и на 8,5 % в деньгах. При этом продажи компьютерной техники, включая ноутбуки и компьютеры, выросли на 2,5 % в единицах, но в денежном выражении сократились на 6 %. Другой источник «Ъ» на рынке электроники, ссылаясь на данные за девять месяцев, подтвердил, что рынок значительно снизился. Он указал, что по основным категориям спад составил до 25 % в единицах. Наибольшее падение показали продажи смартфонов — на 20 % по количеству и на 25 % в деньгах, ноутбуков — на 15 % в единицах и 20 % в деньгах, а телевизоров — на 11 % в единицах и 9 % в деньгах. Продажи носимой электроники снизились на 11 %.

Представитель «Марвел-Дистрибуции» пояснил, что с учётом коррекции курса доллара рынок «чувствует себя нормально», спрос не упал критически и находится как минимум в стабильном состоянии, особенно в ноябре и преддверии декабря — двух ключевых месяцев для ритейла. По его словам, растут продажи бюджетных категорий, а падение в одних сегментах стимулирует рост в других, например, снижение спроса на смартфоны, вероятно, связано со стремлением потребителей продлить срок службы уже имеющихся устройств, что подтверждается ростом продаж аккумуляторов, защитных стёкол и чехлов.

В компании «М.Видео» сообщили, что сегменты, связанные с приготовлением пищи дома, становятся одними из главных драйверов рынка. Так, объём продаж аэрогрилей достиг 882 тыс. устройств, что на 258 % больше в единицах и на 389 % в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также зафиксирован рост продаж мультиварок и хлебопечек как в количественном, так и в денежном выражении. При этом рынок микроволновых печей остаётся стабильным — около 3,1 млн устройств при средней цене около 7,9 тыс. рублей. Представитель «М.Видео» отметил, что такая динамика отражает устойчивый интерес покупателей к удобным решениям для домашней готовки и стремление оптимизировать бытовые процессы.

Основными причинами общего спада на рынке эксперты называют снижение потребительского спроса, ограниченную доступность кредитных инструментов на фоне высокой ключевой ставки Банка России, а также привлекательность депозитных ставок. Дополнительно отмечается удлинение цикла обновления техники: покупатели всё чаще откладывают покупку новых устройств или выбирают более доступные конфигурации. Источник «Коммерсанта» подчеркнул, что рынки смартфонов и телевизоров достигли насыщения, тогда как планшеты остаются наиболее стабильной категорией продаж. В то же время участники рынка ожидают постепенной стабилизации и роста в течение 2026 года за счёт реализации отложенного потребительского спроса и поэтапного снижения ключевой ставки ЦБ РФ.