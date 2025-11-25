Сегодня 25 ноября 2025
«Просто бальзам на измученную геймерскую душу»: пользователи Steam оценили российскую ролевую игру Of Ash and Steel в духе «Готики»

Вышедшая накануне фэнтезийная ролевая игра с открытым миром Of Ash and Steel от разработчиков из петербургской студии Fire & Frost и издателя tinyBuild заслужила признание пользователей сервиса Steam.

Источник изображений: tinyBuild

Источник изображений: tinyBuild

За неполные первые сутки после релиза Of Ash and Steel получила в Steam около 300 «очень положительных» отзывов — на момент публикации рейтинг проекта на платформе Valve составляет 80 % (79 % с учётом покупок вне Steam).

Основным поводом недовольства пользователей выступает техническая составляющая — Of Ash and Steel вылетает, тормозит и страдает от багов разной степени тяжести — и общая бюджетность игры.

Авторы положительных обзоров назвали Of Ash and Steel «чистейшим наследником» культовой ролевой игры «Готика» от Piranha Bytes со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая «кривизну» геймплея.

Пользователи хвалят затягивающий игровой процесс, атмосферу настоящего приключения и тот самый дух. «Просто бальзам на измученную геймерскую душу», — подытожил 76561198331810472.

Что касается пикового онлайна в Steam, то лучшим результатом Of Ash and Steel является 2370 человек. Показатель продолжал расти на протяжении написания материала и наверняка покорит новые вершины в ближайшие выходные.

Of Ash and Steel вышла в Steam (759 рублей с учётом 20-процентной скидки до 8 декабря) и GOG. Игрокам в роли картографа Тристана предстоит избавить остров Грейшафт от проклятия и дать волю любопытству.

Источник:

of ash and steel, fire & frost, tinybuild, ролевая игра
