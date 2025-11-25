Стример взялся проходить Minecraft на принтере, который печатает новый кадр раз в две секунды

Любители видеоигр склонны усложнять себе жизнь, и стример smill не исключение. Энтузиаст взялся проходить культовую блоковую песочницу Minecraft от Mojang Studios крайне некомфортным способом.

Как подметил портал PCGamesN, недавно smill решил покорить Minecraft, используя небольшой термопринтер (или чековый принтер) вместо монитора. Это устройство для печати на чековой ленте и термобумаге.

Стример настроил систему так, чтобы гаджет печатал скриншот из Minecraft каждые две секунды. Другими словами, энтузиаст обрёк себя на производительность в размере 0,5 кадра/с.

Кроме того, выдаваемое чековым принтером изображение не отличается большим размером, высоким качеством или детализацией, из-за чего, например, разобрать наполнение собственного инвентаря для smill теперь тоже проблема.

Полное видео по итогам прохождения Minecraft на термопринтере smill ещё не опубликовал — пока стример показал лишь 15-секундный ролик (см. видео выше) с демонстрацией концепции.

Пользователи в комментариях к тизеру выразили обеспокоенность влиянием прохождения smill на окружающую среду. Своё пренебрежение к природе стример мотивировал тем, что это весело и он «любит обезлесение».

Стоит отметить, что используя чековый принтер вместо монитора для игры в Minecraft, энтузиаст наносит окружающей среде меньше вреда, чем многочисленные магазины по всему миру, изо дня в день печатающие чеки для своих клиентов.