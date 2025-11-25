Стример взялся проходить Minecraft на принтере, который печатает новый кадр раз в две секунды

Любители видеоигр склонны усложнять себе жизнь, и стример smill не исключение. Энтузиаст взялся проходить культовую блоковую песочницу Minecraft от Mojang Studios крайне некомфортным способом.
Репортаж со стенда HONOR на выставке MWC 2025: передовые новинки и стратегические планы на будущее с ИИ
Как подметил портал PCGamesN, недавно smill решил покорить Minecraft, используя небольшой термопринтер (или чековый принтер) вместо монитора. Это устройство для печати на чековой ленте и термобумаге.
Стример настроил систему так, чтобы гаджет печатал скриншот из Minecraft каждые две секунды. Другими словами, энтузиаст обрёк себя на производительность в размере 0,5 кадра/с.
Hardcore of the year: a man goes through Minecraft on a receipt printer
byu/mavis_evans inMinecraft
Кроме того, выдаваемое чековым принтером изображение не отличается большим размером, высоким качеством или детализацией, из-за чего, например, разобрать наполнение собственного инвентаря для smill теперь тоже проблема.
Полное видео по итогам прохождения Minecraft на термопринтере smill ещё не опубликовал — пока стример показал лишь 15-секундный ролик (см. видео выше) с демонстрацией концепции.
Пользователи в комментариях к тизеру выразили обеспокоенность влиянием прохождения smill на окружающую среду. Своё пренебрежение к природе стример мотивировал тем, что это весело и он «любит обезлесение».
Стоит отметить, что используя чековый принтер вместо монитора для игры в Minecraft, энтузиаст наносит окружающей среде меньше вреда, чем многочисленные магазины по всему миру, изо дня в день печатающие чеки для своих клиентов.
Источники: