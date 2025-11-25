Сегодня 25 ноября 2025
Huawei похвалилась продажами 10 млн складных смартфонов и закрепила лидерство на рынке

Huawei объявила о значимом достижении в сегменте складных смартфонов — компания поставила 10 млн таких устройств. Об этом заявил исполнительный директор Huawei, глава потребительского бизнеса Юй Чэндун (Yu Chengdong). Он отметил, что с момента выхода в 2019 году первого складного устройства Mate X компания разработала модели, охватывающие все популярные формфакторы, включая компактные, складывающиеся внутрь и наружу, а также с широким экраном.

Источник изображения: huaweicentral.com

Источник изображения: huaweicentral.com

Благодаря этому успеху Huawei утвердилась в качестве ведущего игрока на рынке Китая, где её доля достигла 68 %. Согласно данным Counterpoint Research, компания также опередила всех конкурентов в глобальном масштабе. Исследователи отметили, что треть всех поставок складных смартфонов Huawei во втором квартале 2025 года обеспечила модель Mate X6 .

На состоявшемся сегодня мероприятии Huawei представила свой новейший флагман — складной смартфон Mate X7. Устройство оснащено внешним OLED-экраном размером 6,49 дюйма с разрешением 2444 × 1080 пикселей, пиковой яркостью 3000 кд/м2 и соотношением сторон 20,4:9. Внутренний складной дисплей имеет размер 8 дюймов, разрешение 2416 × 2210 пикселей, пиковую яркость 2500 кд/м2 и соотношение сторон 8:7,3. Оба экрана поддерживают адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц и технологию широтно-импульсной модуляции с высокой частотой 1440 Гц для снижения нагрузки на глаза.

Производитель предлагает новинку в четырёх конфигурациях: 12 Гбайт оперативной памяти с 256 Гбайт встроенной, 12+512 Гбайт, 16+512 Гбайт в коллекционной версии и 16 Гбайт оперативной и 1 Тбайт встроенной памяти также в коллекционном исполнении. Доступны пять цветовых вариантов на выбор: Obsidian Black (Чёрный обсидиан), Cloud Blue (Облачно-голубой), Cloud White (Облачно-белый), Cosmic Red (Космический красный) и Phantom Purple (Фантомно-фиолетовый).

