Huawei заняла почти половину мирового рынка складных смартфонов — Samsung даже не вторая по популярности

Аналитическая компания Counterpoint Research опубликовала свежий отчёт по рынку складных смартфонов за II квартал 2025 года. По его итогам Huawei с долей в 45 % поставок заняла первое место. Это значительный рост по сравнению с прошлым годом, когда доля китайского производителя составляла 32 %. Аналитики связывают такой результат прежде всего с китайским рынком, на который приходится большая часть поставок складных смартфонов в мире.

По данным Counterpoint Research, объём поставок складных смартфонов в целом вырос на 45 % в годовом исчислении. Занимавшая в прошлом году второе место Samsung с долей 21 % в этом году оказалась даже не второй, а четвёртой с долей 9 %. На втором месте во II квартале этого года оказалась Motorola с долей 28 %. В прошлом году на неё приходились лишь 14 % поставок складных смартфонов. Третье место заняли другие производители, их совокупная доля составила 18 %.

«Motorola способствовала росту рынка складных смартфонов в США, подняв поставки в этом сегменте до рекордно высокого уровня за II квартал. При розничной цене $699 за базовую модель выбранная ценовая политика стала важным фактором успеха серии Motorola Razr, которая стала самым доступным складным телефоном в США — пока никто не смог приблизиться к ней», — говорится в отчёте Counterpoint Research.

Стоит добавить, что в отчёте Counterpoint Research не учитываются складные смартфоны серии Samsung Galaxy Z7, выпущенные в III квартале 2025 года. Поэтому неудивительно, что доля Samsung во II квартале, предшествовавшем крупным релизам, заметно снизилась.

Как пишет Android Authority со ссылкой на The Elec, Samsung планирует выпустить 260 000 Galaxy Z Fold7 в сентябре по сравнению с первоначальным планом в 200 000. Кроме того, сообщается, что в августе компания произвела 430 000 Galaxy Fold7 вместо изначально запланированных 320 000. В то же время планы по производству моделей Z Flip7 были пересмотрены: изначально Samsung рассчитывала выпустить 340 000 Z Flip7 в августе, но в итоге ограничилась 270 000 устройств. Также в августе компания выпустила всего 20 000 моделей Z Flip7 FE (что, вероятно, соответствовало первоначальному плану), а в сентябре намерена выпустить лишь 10 000.