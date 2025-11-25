Ubisoft анонсировала дерзкий и «дико интересный» сериал Far Cry от создателей «Фарго» и «В Филадельфии всегда солнечно»

В августе французский издатель и разработчик Ubisoft анонсировал сериал по мотивам франшизы шутеров с открытым миром Far Cry, но быстро скрыл объявление. Спустя три с половиной месяца шоу наконец представили окончательно.

В соответствии с летней утечкой сериал Far Cry создаётся американским кабельным телеканалом FX и вслед за самой франшизой представляет собой антологию: каждый сезон расскажет о разных персонажах в разном антураже.

На преждевременном анонсе также сообщалось, что шоу объединит знаковый для серии психологизм, «не чурающийся самых тёмных и абсурдных сторон человеческой природы», с «дерзким и бесстрашным стилем повествования FX».

У руля сериала Far Cry встали соавтор «В Филадельфии всегда солнечно» Роб Макэлхенни (Rob McElhenney) и создатель «Фарго» Ной Хоули (Noah Hawley). Первый также выступит в экранизации актёром, а второй — шоураннером.

В сопровождавшем анонс пресс-релизе Макэлхенни и Хоули заявили, что перспектива поработать друг с другом оказалась для них сбывшейся мечтой и возможностью «перенести на экран наш дерзкий, амбициозный подход».

«Не сомневаюсь, что [Макэлхенни и Хоули] расскажут оригинальную, увлекательную и дико интересную историю. Хотим поблагодарить наших партнёров из Ubisoft за доверие со столь ценной [интеллектуальной] собственностью», — подчеркнул президент FX Entertainment Ник Грэд (Nick Grad).

Сроки выхода и дополнительные подробности сериала Far Cry от FX на данном этапе не раскрываются, но уже известно, что шоу будут транслировать в сервисах Hulu (США) и Disney+ (остальной мир).