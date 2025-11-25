Adobe запустила раздачу годовой подписки на Photoshop Web — россияне тоже могут её получить

Компания Adobe объявила о бесплатной раздаче годовой подписки на онлайновую версию графического редактора Photoshop Web. Как сообщает издание Rozetked, несмотря на то, что данное предложение официально не распространяется на пользователей из России, обойти ограничения всё равно можно.

Чтобы сервис при попытке активации с российского аккаунта или IP-адреса не выдавал ошибку, необходимо установить расширение Adobe Photoshop из магазина Chrome Web Store, что требует использования зарубежного IP-адреса. Подходят также браузеры на базе Chromium, такие как Edge и Brave. После установки нужно нажать кнопку Start free offer в интерфейсе расширения.

Далее потребуется создать новую учётную запись Adobe ID, используя электронный адрес в домене .COM. При этом издание Rozetked не рекомендует использовать вход через Apple ID или Google Account из-за высокого риска региональной блокировки. После создания аккаунта следует нажать на баннер Start или «Начать», а затем «Начало работы». Важно, что ввод данных банковской карты не потребуется.

После выполнения перечисленных действий пользователь получит полноценный доступ к Adobe Photoshop Web на 12 месяцев с расширенной функциональностью, в том числе набором инструментов на базе искусственного интеллекта, которые позволяют удалять и генерировать фоновые изображения, а также создавать новые объекты с помощью текстовых запросов. Акция, предположительно, действует до 8 декабря 2025 года.