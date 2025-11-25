Появились первые намёки, во что превратятся Android и ChromeOS после слияния

Стали известны новые подробности о планах Google по объединению Android и ChromeOS в единую операционную систему. Согласно недавно обнаруженному объявлению о вакансии менеджера продукта в Google, новая платформа получила рабочее название Aluminium OS (ALOS) и позиционируется как операционная система на базе Android, в архитектуру которой встроен искусственный интеллект в качестве ключевого элемента.

Вакансия, размещённая два месяца назад, оставалась незамеченной до недавнего времени и впервые фактически официально подтвердила наличие у проекта кодового имени, а также его техническую основу. Как передаёт The Verge, Google рассматривает запуск устройств на базе Aluminium OS в разных рыночных сегментах, включая бюджетный, массовый и премиальный. При этом речь идёт не только о классических ноутбуках, но и о таких форм-факторах, как отсоединяемые клавиатуры, планшеты и телевизионные приставки.

Примечательно, что команда по продукту будет отвечать за создание портфолио устройств как под управлением новой ОС, так и под управлением ChromeOS, что указывает на долгосрочные планы по постепенной замене существующей платформы.

Работа над адаптацией Android для персональных компьютеров ведётся в Google уже более десяти лет, однако в последние годы компания начала говорить об этом проекте более серьёзно и открыто. Глава подразделения Android Самир Самат (Sameer Samat) ранее подтвердил, что компания работает над объединением ChromeOS и Android в единую платформу, выход которой запланирован на ближайшее время. Интересно также, что название операционной системы, оканчивающееся на «-ium», может быть отсылкой к открытому проекту Chromium, наработки которого задействованы в ChromeOS.