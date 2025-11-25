Сегодня 25 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Финляндия создаст крупнейший в мире тепл...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Финляндия создаст крупнейший в мире тепловой аккумулятор из целой горы песка

В Финляндии компания Polar Night Energy заключила контракт на строительство самой большой в мире песчаной тепловой батареи ёмкостью 250 МВт·ч для теплосети городка Вяксю (Vääksy). Договор подписан с местной компанией Lahti Energia. Работы начнутся в начале нового года и завершатся в 2027 году. Новый тепловой аккумулятор станет крупнейшим в мире, использующим в качестве теплоносителя песок или близкий к нему природный материал.

Источник изображения: Polar Night Energy

Источник изображения: Polar Night Energy

Новый проект последовал после первого успешного коммерческого внедрением аналогичного теплового аккумулятора ёмкостью 100 МВт·ч в Порнайнене (Pornainen) на юге Финляндии. Тепловой аккумулятор в Порнайнене уже около полугода обеспечивает округу центральным отоплением, пройдя до этого тестовый режим эксплуатации зимой 2024–2025 годов. Непосредственно накопитель тепла размерами 13 × 15 метров содержит 2000 т мыльного камня — отходов производства облицовочного материала для саун. На пике он способен отдавать 1 МВт тепловой мощности и запасает тепло от избытков солнечной и ветровой энергии, нагревая песок ТЭНами в накопителе.

Объект в Вяксю будет несколько крупнее — размерами 14 × 15 метров и будет содержать 2400 т местного песка (точный состав не уточняется). На пике он сможет отдавать 2 МВт тепла с накоплением 250 МВт·ч тепловой энергии. Температура внутри аккумулятора будет достигать 500 °C. Включение теплового аккумулятора в сеть теплоснабжения позволит сглаживать скачки потребления энергии и утилизировать её излишки. В перспективе рассматривается возможность обратной конверсии тепла в электричество, о чём уже достигнута предварительная договорённость с оператором национальных энергосетей.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Энтузиаст собрал автономную систему питания дома из б/у-аккумуляторов от ноутбуков — девятый год она работает без сбоев
«Земля уходит из-под ног» — производителей аккумуляторов накрыл кризис перепроизводства
Крупнейшее в мире полностью электрическое судно показало свои аккумуляторы на зарядке
Компьютеры в России вот-вот снова подорожают — закупочные цены уже выросли на 5–10 % из-за кризиса памяти
Microsoft представила настоящие кроксы в стиле Xbox — и их даже можно купить
В Швейцарии создали крошечного робота-курьера для адресной доставки лекарств по венам
Теги: тепловой, аккумулятор, возобновляемая энергия, финляндия
тепловой, аккумулятор, возобновляемая энергия, финляндия
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Приложение для вайб-кодинга LingGuang стало хитом: 1 млн скачиваний за четыре дня
Apple перекрыла один из главных каналов поставок дешёвых iPhone в Россию
Сооснователь Google Ларри Пейдж стал вторым богатейшим человеком в мире благодаря Gemini 3
Китай запустил первую в своей истории спасательную космическую миссию
Москвичи ежегодно тратят на видеоигры 320 миллиардов рублей — это почти 85 % от общего показателя по России
Конец эпохи Windows 10 спровоцировал миграцию пользователей на Linux 60 мин.
Google вернула себе трон ИИ: Gemini 3 разгромила конкурентов в тестах 3 ч.
Стример взялся проходить Minecraft на принтере, который печатает новый кадр раз в две секунды 3 ч.
Yandex B2B Tech открыла доступ к Alice AI LLM — самому мощному семейству нейросетей «Яндекса» 4 ч.
«Просто бальзам на измученную геймерскую душу»: пользователи Steam оценили российскую ролевую игру Of Ash and Steel в духе «Готики» 4 ч.
Если научить ИИ маленькому обману, он начнёт жульничать систематически — Anthropic открыла вредную склонность ИИ 4 ч.
Утечка: российские фанаты «Принца Персии» опубликовали запись внутреннего показа ремейка Prince of Persia: The Sands of Time 5 ч.
В «Яндекс Картах» появился ИИ-помощник — он даёт подробные и актуальные подсказки 6 ч.
Google отчаянно защищает AdX от принудительной продажи: отделить рекламный бизнес технически невозможно 9 ч.
Ошибка Windows 11 24H2 приводит к сбоям в «Проводнике» и меню «Пуск» 9 ч.
Нехватка ИИ-мощностей и проблемы с производительностью вынудили многих клиентов AWS обратиться к конкурентам 37 мин.
Huawei представила сверхтонкий складной смартфон Mate X7 с большим 8" дисплеем и флагманской камерой за $1830 50 мин.
В России представили компьютерное кресло за 5 млн рублей — с золотом, бриллиантами и «позвоночником» 2 ч.
Что будет, если чёрная дыра пролетит через человека? Учёные впервые дали научный ответ 2 ч.
Huawei представила «спутниковую рацию» для запястья — смарт-часы Watch Ultimate 2 за $915 2 ч.
Huawei похвалилась продажами 10 млн складных смартфонов и закрепила лидерство на рынке 2 ч.
«Миссия Генезис» — США бросят силы на развитие ИИ для научных открытий 3 ч.
Трамп утвердил «миссию Genesis» — национальную программу развития ИИ масштаба Манхэттенского проекта 3 ч.
AWS потратит $50 млрд на расширение облачных мощностей для правительства США: +1,3 ГВт на ИИ и HPC 3 ч.
Meta готова снизить зависимость от Nvidia и потратить миллиарды долларов на чипы от Google 4 ч.