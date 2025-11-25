Huawei представила гибридный планшет MatePad Edge — 14,2" OLED, ПК-процессор и батарея на 12 900 мА·ч от $845

Huawei представила флагманский планшет 2-в-1 MatePad Edge. Устройство может «трансформироваться» из планшета в ПК. Инновационная составляющая заключается в программном обеспечении HarmonyOS 5, оптимизированном для переключения между режимами планшета и ПК одним жестом.

Режим ПК поддерживает полноценные приложения для настольных компьютеров — такие как офисный пакет, программы для редактирования видео, приложения для повышения производительности и многое другое. Huawei сотрудничает с китайскими производителями ПК-приложений и аксессуаров, таких как Mouse, что обеспечивает поддержку широкоэкранного режима.

Одним из самых интересных аспектов устройства является возможность переключения между режимами ПК и планшета всего за доли секунды. Клавиатура имеет ход клавиш 1,8 мм, сенсорную панель Free Touch, регулируемый угол наклона до 175 градусов и высоту подвеса 28 мм. Пользователи также могут выбрать стилус Huawei M-Pencil Pro для рисования и 3D-моделирования.

Устройство оснащено 14,2-дюймовым OLED-дисплеем с полезной площадью 94 %, разрешением 3.1K (3120 × 2080 пикселей), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1000 кд/м². Несмотря на большой экран, толщина MatePad Edge составляет всего 6,85 мм, а вес — 780 граммов, что обеспечивает комфортное использование устройства. Корпус выполнен из цельного авиационного алюминия, что придаёт конструкции прочность. В старших модификациях планшета — MatePad Edge Soft Light Screen и MatePad Edge Liquid Cooling Edition применяется такой же экран но со специальным покрытием, которое снижает количество бликов и добавляет комфорта при работе.

Huawei MatePad Edge получил аккумулятор ёмкостью 12 900 мА·ч с поддержкой сверхбыстрой зарядки мощностью 140 Вт. Полная зарядка занимает около 60 минут.

Отдельного внимания заслуживает фронтальная 32-Мп широкоугольная камера с оптикой f/2,4. На задней панели расположена двойная камера: 50-Мп основная (оптика f/1,8) и 8-Мп широкоугольная макрокамера (оптика f/2,2). Также новинка предлагает шесть стереодинамиков и четыре микрофона с настройками Huawei Sound.

Huawei оснастила планшет процессорами, применяемыми в ПК — Kirin X90 и Kirin X90A, в зависимости от версии. Как и в случае со смартфонами серии Mate 80 характеристики чипов не раскрываются, но Huawei заявляет, что версия MatePad Edge Liquid Cooling Edition с жидкостным охлаждением использует более производительный Kirin X90, а варианты MatePad Edge Soft Light Screen и MatePad Edge — Kirin X90A.

MatePad Edge открывает большие файлы в 6,7 раза быстрее, а файлы CAD — в 2 раза быстрее, чем предшественник MatePad Pro. Планшет поддерживает экспорт видео в 4K и редактирование изображений в формате RAW, а также игры с частотой обновления 120 Гц.

Что касается охлаждения, устройство использует уникальную низкосимметричную компоновку. Ключевым компонентом является сверхтонкий 3,6-мм двухприводной вентилятор и двухфазный модуль испарительной камеры. Система охлаждения соответствует компактной конструкции материнской платы и представляет собой сверхтонкую 0,335-миллиметровую охлаждающую плёнку с микронасосом, используемую в индустрии плоских панелей, что улучшает способность быстро отводить и рассеивать тепло.

Для области высокой температуры на материнской плате Huawei использует систему внутреннего обдува, которая отводит 20 % воздуха и охлаждает непосредственно нагревательный элемент, снижая температуру основного источника тепла на 2 °C и увеличивая эквивалентный показатель TDP (расчётную тепловую мощность) на 1,5 Вт.

Huawei MatePad Edge с СЖО сочетает сверхточный микронасос с ультратонким слоем охлаждающей жидкости. Последняя обеспечивает быструю циркуляцию тепла и холода внутри корпуса. Технология также снижает температуру самой горячей точки экрана на 2–3 °C.

Комплектация и цены: