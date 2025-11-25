Сегодня 25 ноября 2025
Суверенный фонд Саудовской Аравии столкнулся с финансовыми трудностями после покупки доли в Electronic Arts

Газета The New York Times со ссылкой на 11 осведомлённых информаторов сообщает, что вложившийся недавно в выкуп Electronic Arts Суверенный фонд (PIF) Саудовской Аравии столкнулся с финансовыми проблемами.

Источник изображения: Ubisoft

Напомним, управляемый наследным принцем Мохаммедом бин Салманом (Mohammed bin Salman) фонд за последние годы сделал несколько крупных инвестиций в попытке снизить зависимость экономики Саудовской Аравии от нефти.

По данным NYT, в настоящее время PIF испытывает нехватку денежных средств для новых инвестиций, так как уже совершённые вложения (не связанные с играми) вроде проекта высокотехнологичного города Neom себя не оправдывают.

«Буксуют» и другие инвестиции. Например, сеть кофеен со всего одной точкой, круизная компания с единственным кораблём и стартап по производству электромобилей, ни одного электромобиля за три года не выпустивший.

Источник изображения: Haris Today

PIF владеет активами почти на $1 трлн, но многие из них не имеют публичной оценки и трудны в реализации. Фонд якобы уже начал уведомлять международных инвесторов, что «в обозримом будущем» не сможет выделить им новые средства.

Если верить источникам NYT, PIF начал реструктуризацию операционной деятельности (руководителя Neom наследный принц уже уволил) и рассматривает более традиционные инвестиции вроде акций публичных компаний.

Отразится ли ситуация на игровых амбициях фонда, неясно. PIF владеет целым рядом активов в отрасли, включая долю в Take-Two, Nintendo и с недавних пор — в Electronic Arts, которую вместе с Silver Lake и Affinity Partners выкупил за $55 млрд.

