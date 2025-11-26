Сегодня 26 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Голосовой режим ChatGPT встроили в чат —...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Голосовой режим ChatGPT встроили в чат — он стал естественнее и его можно перебивать

Разработчики из OpenAI значительно улучшили голосовой режим чат-бота ChatGPT. Теперь он ещё больше похож на естественное общение с человеком. В последнем обновлении ChatGPT голосовой режим по умолчанию объединён с основным текстовым режимом. Но при желании его можно отделить.

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

OpenAI продемонстрировала некоторые преимущества нового голосового режима на своей странице в соцсети X. Например, ChatGPT теперь может показывать результаты поиска по карте в голосовом режиме. Он также отображает расшифровку голосового диалога в интерфейсе чата. В процессе ответа чат-бота на запрос его можно перебить, чтобы попросить, например, правильно произнести по буквам название нужного вам места или блюда в ресторане.

При желании можно вернуться к старому варианту взаимодействия с голосовым режимом. В настройках приложения появился новый переключатель для возврата в отдельный режим.

«Теперь вы можете использовать голосовой режим ChatGPT прямо в чате — отдельный режим не нужен. Вы можете разговаривать, наблюдать за появлением ответов, просматривать предыдущие сообщения и видеть визуальные элементы, такие как изображения или карты, в режиме реального времени. Доступно для всех пользователей мобильных устройств и веб-версии. Просто обновите приложение», — сообщили разработчики.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
OpenAI запустила групповые чаты в ChatGPT для пользователей по всему миру
OpenAI замаскировала характерный признак ИИ-текстов в выдаче ChatGPT
Доля трафика ChatGPT начинает сокращаться на фоне роста популярности Gemini
Если научить ИИ маленькому обману, он начнёт жульничать систематически — Anthropic открыла вредную склонность ИИ
В «Яндекс Картах» появился ИИ-помощник — он даёт подробные и актуальные подсказки
Google отчаянно защищает AdX от принудительной продажи: отделить рекламный бизнес технически невозможно
Теги: chatgpt, чат-бот, обновление, голосовой чат, голосовой ассистент
chatgpt, чат-бот, обновление, голосовой чат, голосовой ассистент
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Дефицит оперативной памяти выходит из-под контроля — магазины стали отказываться от фиксированных цен
Сооснователь Google Ларри Пейдж стал вторым богатейшим человеком в мире благодаря Gemini 3
«"Герои" — для всех»: разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era нацелились «воспроизвести и преумножить волшебство игр прошлого»
«Алиса, открой шторы»: «Яндекс» показал множество гаджетов для умного дома
Apple перекрыла один из главных каналов поставок дешёвых iPhone в Россию
Голосовой режим ChatGPT встроили в чат — он стал естественнее и его можно перебивать 40 мин.
Black Forest Labs представила ИИ-генератор изображений FLUX.2 с оптимизацией для видеокарт GeForce RTX 49 мин.
Суверенный фонд Саудовской Аравии столкнулся с финансовыми трудностями после покупки доли в Electronic Arts 2 ч.
«Блокнот» в Windows 11 получил поддержку таблиц и больше ИИ-возможностей 3 ч.
Мультиплеерный экшен Spellcasters Chronicles от создателей Heavy Rain и Detroit: Become Human готовится к «бете», но только для избранных 4 ч.
Тиранид-прайм, новая операция и Кровавые Ангелы: для Warhammer 40,000: Space Marine 2 вышло крупное обновление «Утилизация» 5 ч.
Хакеры научились проникать на ПК через поддельный экран «Центра обновления Windows» 6 ч.
Появились первые намёки, во что превратятся Android и ChromeOS после слияния 6 ч.
«Стресс-тест не только серверов, но и наших мозгов с нервами»: режиссёр Escape from Tarkov подвёл итоги недели с релиза и раскрыл, что ждёт игру дальше 7 ч.
Adobe запустила раздачу годовой подписки на Photoshop Web — россияне тоже могут её получить 8 ч.
Новая статья: Обзор маршрутизатора Netcraze Ultra (NC-1812): новое имя, новый Wi-Fi 40 мин.
Samsung начала массовое производство 3-Гбайт чипов GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с, и готовит более быстрые варианты 4 ч.
Huawei представила гибридный планшет MatePad Edge — 14,2" OLED, ПК-процессор и батарея на 12 900 мА·ч от $845 6 ч.
Финляндия создаст крупнейший в мире тепловой аккумулятор из целой горы песка 6 ч.
Японский конкурент TSMC начнёт строительство 1,4-нм фабрики чипов в 2027 году 7 ч.
Framework перестала продавать модули памяти из-за перекупщиков и предупредила о повышении цен 7 ч.
TSMC подала в суд на бывшего топ-менеджера, который переметнулся в Intel 8 ч.
Акции Nvidia обвалились на 4 % из-за слухов о том, что Meta нацелилась на ИИ-чипы Google 8 ч.
Компьютеры в России вот-вот снова подорожают — закупочные цены уже выросли на 5–10 % из-за кризиса памяти 8 ч.
JBOG-массив OpenYard HG402 допускает установку восьми GPU 8 ч.