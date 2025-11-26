Голосовой режим ChatGPT встроили в чат — он стал естественнее и его можно перебивать

Разработчики из OpenAI значительно улучшили голосовой режим чат-бота ChatGPT. Теперь он ещё больше похож на естественное общение с человеком. В последнем обновлении ChatGPT голосовой режим по умолчанию объединён с основным текстовым режимом. Но при желании его можно отделить.

OpenAI продемонстрировала некоторые преимущества нового голосового режима на своей странице в соцсети X. Например, ChatGPT теперь может показывать результаты поиска по карте в голосовом режиме. Он также отображает расшифровку голосового диалога в интерфейсе чата. В процессе ответа чат-бота на запрос его можно перебить, чтобы попросить, например, правильно произнести по буквам название нужного вам места или блюда в ресторане.

При желании можно вернуться к старому варианту взаимодействия с голосовым режимом. В настройках приложения появился новый переключатель для возврата в отдельный режим.

«Теперь вы можете использовать голосовой режим ChatGPT прямо в чате — отдельный режим не нужен. Вы можете разговаривать, наблюдать за появлением ответов, просматривать предыдущие сообщения и видеть визуальные элементы, такие как изображения или карты, в режиме реального времени. Доступно для всех пользователей мобильных устройств и веб-версии. Просто обновите приложение», — сообщили разработчики.