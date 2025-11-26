В Windows 11 появилось централизованное управление обновлениями приложений

В свежих предварительных сборках Windows 11 в разделе «Параметры» появился раздел «Обновления приложений», где можно обновлять установленное на компьютер ПО, не открывая Microsoft Store.
Многие приложения получают обновления через Microsoft Store, но оно не всегда может быть доступно на компьютере — этот инструмент блокируется администратором или вообще удаляется. Но в Microsoft, очевидно, считают важным поддерживать актуальность ПО, поэтому на новой странице «Параметров» можно будет делать это централизованно — проверять и устанавливать обновления, даже если Microsoft Store недоступен или отсутствует вовсе.
Новый способ обновления ПО может оказаться полезным и на устройствах с полноэкранным режимом Xbox, ведь чтобы открыть тот же Microsoft Store, требуется выйти в традиционную среду рабочего стола. Проверка обновлений в «Параметрах» облегчит эту задачу для тех, кто управляет компьютером с геймпада. Доступ к полноценному набору функций в предварительной версии пока остаётся под вопросом: журналисты Windows Central не смогли проверить наличие обновлений вручную, хотя система сообщила, что ранее сделала это автоматически.
Механизм работы новой функции пока не уточняется — не исключено, что Windows 11 сможет проверять обновления только для приложений, которые приобретаются или скачиваются через Microsoft Store. ПО сторонних разработчиков, которое устанавливалось из сторонних источников, возможно, придётся обновлять самостоятельно.
