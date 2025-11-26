Сегодня 26 ноября 2025
В Windows 11 появилось централизованное управление обновлениями приложений

В свежих предварительных сборках Windows 11 в разделе «Параметры» появился раздел «Обновления приложений», где можно обновлять установленное на компьютер ПО, не открывая Microsoft Store.

Источник изображения: windowscentral.com

Источник изображения: windowscentral.com

Многие приложения получают обновления через Microsoft Store, но оно не всегда может быть доступно на компьютере — этот инструмент блокируется администратором или вообще удаляется. Но в Microsoft, очевидно, считают важным поддерживать актуальность ПО, поэтому на новой странице «Параметров» можно будет делать это централизованно — проверять и устанавливать обновления, даже если Microsoft Store недоступен или отсутствует вовсе.

Новый способ обновления ПО может оказаться полезным и на устройствах с полноэкранным режимом Xbox, ведь чтобы открыть тот же Microsoft Store, требуется выйти в традиционную среду рабочего стола. Проверка обновлений в «Параметрах» облегчит эту задачу для тех, кто управляет компьютером с геймпада. Доступ к полноценному набору функций в предварительной версии пока остаётся под вопросом: журналисты Windows Central не смогли проверить наличие обновлений вручную, хотя система сообщила, что ранее сделала это автоматически.

Механизм работы новой функции пока не уточняется — не исключено, что Windows 11 сможет проверять обновления только для приложений, которые приобретаются или скачиваются через Microsoft Store. ПО сторонних разработчиков, которое устанавливалось из сторонних источников, возможно, придётся обновлять самостоятельно.

Источник:

Теги: microsoft, windows, обновление
