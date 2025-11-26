Сегодня 26 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... OpenAI, Perplexity и Microsoft представи...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

OpenAI, Perplexity и Microsoft представили к праздничному сезону ИИ-помощников по покупкам

В преддверии праздничного сезона OpenAI, Perplexity анонсировали новые функции чат-ботов, которые помогут их пользователям в подборе покупок по наиболее комфортным ценам. Microsoft предложила схожие возможности в браузере Edge с помощником Copilot.

Источник изображения: openai.com

Источник изображения: openai.com

Механизмы помощи при покупках в чат-ботах Perplexity и OpenAI ChatGPT схожи. Так, пользователь ChatGPT может обратиться к чат-боту за помощью в подборе игрового ноутбука с экраном более 15 дюймов — тот предложит несколько вариантов, отфильтрует по важным для потребителя критериям и составит таблицу сравнения. Доступен и визуальный поиск — можно отправить ChatGPT снимок дорогого предмета гардероба и попросить подобрать нечто похожее по доступной цене.

Источник изображения: youtube.com/@perplexity-ai

Источник изображения: youtube.com/@perplexity-ai

Сильной стороной Perplexity является память чат-бота. Основываясь на том, что он знает о пользователе, чат-бот может дополнить связанный с покупками поисковый запрос, предположив, какие рекомендации он может запросить. Perplexity и OpenAI заключили партнёрские соглашения с Shopify и PayPal, то есть когда пользователь выберет интересующий его товар, он сможет сразу приобрести его, не выходя из переписки с чат-ботом.

Источник изображения: youtube.com/@MSFTEdge

Источник изображения: youtube.com/@MSFTEdge

Microsoft в отличие от конкурентов предложила целый набор функций, доступных в браузере Edge при включённом режиме Copilot. Пользователю доступны такие инструменты как «Кешбэк», «Сравнение цен», «История цен», «Информация о продукте» и «Отслеживание цен». Для работы с помощником по покупкам достаточно перевести Edge в соответствующий режим, и работа с этими функциями будет доступна в правой верхней области окна браузера. Оказавшись на странице поддерживаемого сервисом магазина, можно воспользоваться любым из инструментов, учесть такие аспекты, как кешбэк, цены и сведения о продукте, чтобы принять взвешенное решение по покупке. А если тот же товар есть у других продавцов по более выгодной цене, Copilot сообщит и об этом. Помощник для покупок от Microsoft доступен только для пользователей из США.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Учёные обнаружили, что у ИИ пока имеются проблемы с пониманием каламбуров и юмора
Инженеры проиграли ИИ: модель Claude Opus 4.5 справилась с заданием Anthropic лучше любого из людей
«Блокнот» в Windows 11 получил поддержку таблиц и больше ИИ-возможностей
Голосовой режим ChatGPT встроили в чат — он стал естественнее и его можно перебивать
Black Forest Labs представила ИИ-генератор изображений FLUX.2 с оптимизацией для видеокарт GeForce RTX
Если научить ИИ маленькому обману, он начнёт жульничать систематически — Anthropic открыла вредную склонность ИИ
Теги: microsoft, openai, perplexity
microsoft, openai, perplexity
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Дефицит оперативной памяти выходит из-под контроля — магазины стали отказываться от фиксированных цен
Культовый хоррор Cold Fear в духе Resident Evil 4 вернулся из цифрового небытия в улучшенном виде и с полным переводом на русский
Первый завод TSMC в США внезапно встал из-за газового сбоя — потеряны тысячи кремниевых пластин
Huawei представила «спутниковую рацию» для запястья — смарт-часы Watch Ultimate 2 за $915
Человечество впервые «увидело» тёмную материю — прямо в нашей галактике
Широкий ассортимент, эксклюзивы и выгодные условия для разработчиков: цифровой магазин «Игры Ростелеком» не будет конкурировать с VK Play 2 ч.
Последний эпизод The Long Dark не выйдет в 2025 году — первый трейлер и дата релиза The Light at the End of All Things 3 ч.
Удалять приложения Windows 11 станет удобнее 3 ч.
«Выглядит словно пришелец из Bloodborne»: авторы Elden Ring Nightreign заинтриговали фанатов трейлером нового героя из аддона The Forsaken Hollows 3 ч.
В Windows 11 появилось централизованное управление обновлениями приложений 4 ч.
В Польше заподозрили, что Apple злоупотребляет политикой конфиденциальности в корыстных целях 5 ч.
Американский регулятор рассекретил планы Sony на версию Death Stranding 2: On the Beach для ПК 5 ч.
Учёные обнаружили, что у ИИ пока имеются проблемы с пониманием каламбуров и юмора 10 ч.
Инженеры проиграли ИИ: модель Claude Opus 4.5 справилась с заданием Anthropic лучше любого из людей 13 ч.
Голосовой режим ChatGPT встроили в чат — он стал естественнее и его можно перебивать 14 ч.
MSI представила рабочую станцию CT60-S8060 на базе NVIDIA GB300 12 мин.
Сервер Giga Computing G4L3-ZX1 с поддержкой AMD EPYC 9005 Turin и Instinct MI355X оснащён СЖО 2 ч.
В Южной Корее начали продавать съедобные HBM-чип(с)ы SK hynix 2 ч.
Защищённые смартфоны OSCAL TANK 1, Pilot 3 и планшет SPIDER 10 выдержат самые экстремальные условия 2 ч.
SoftBank завершила поглощение разработчика серверных Arm-процессоров Ampere Computing 2 ч.
Представлены флагманы Poco F8 Pro и F8 Ultra с чипами Snapdragon 8 Elite, ёмкими батареями и мощным звуком Bose 2 ч.
Qualcomm представила заторможенный Snapdragon 8 Elite Gen 5 — субфлагманский процессор Snapdragon 8 Gen 5 3 ч.
«Мы не Enron»: Хуанг сделал странное заявление после нападок на Nvidia из-за раздувающегося ИИ-пузыря 3 ч.
Представлена 35-мм плёночная камера Kodak Snapic A1 в стиле 90-х за $99 3 ч.
Dell резко подняла прогноз выручки от ИИ-серверов — рынок растёт быстрее ожидаемого 4 ч.