OpenAI, Perplexity и Microsoft представили к праздничному сезону ИИ-помощников по покупкам

В преддверии праздничного сезона OpenAI, Perplexity анонсировали новые функции чат-ботов, которые помогут их пользователям в подборе покупок по наиболее комфортным ценам. Microsoft предложила схожие возможности в браузере Edge с помощником Copilot.

Механизмы помощи при покупках в чат-ботах Perplexity и OpenAI ChatGPT схожи. Так, пользователь ChatGPT может обратиться к чат-боту за помощью в подборе игрового ноутбука с экраном более 15 дюймов — тот предложит несколько вариантов, отфильтрует по важным для потребителя критериям и составит таблицу сравнения. Доступен и визуальный поиск — можно отправить ChatGPT снимок дорогого предмета гардероба и попросить подобрать нечто похожее по доступной цене.

Сильной стороной Perplexity является память чат-бота. Основываясь на том, что он знает о пользователе, чат-бот может дополнить связанный с покупками поисковый запрос, предположив, какие рекомендации он может запросить. Perplexity и OpenAI заключили партнёрские соглашения с Shopify и PayPal, то есть когда пользователь выберет интересующий его товар, он сможет сразу приобрести его, не выходя из переписки с чат-ботом.

Microsoft в отличие от конкурентов предложила целый набор функций, доступных в браузере Edge при включённом режиме Copilot. Пользователю доступны такие инструменты как «Кешбэк», «Сравнение цен», «История цен», «Информация о продукте» и «Отслеживание цен». Для работы с помощником по покупкам достаточно перевести Edge в соответствующий режим, и работа с этими функциями будет доступна в правой верхней области окна браузера. Оказавшись на странице поддерживаемого сервисом магазина, можно воспользоваться любым из инструментов, учесть такие аспекты, как кешбэк, цены и сведения о продукте, чтобы принять взвешенное решение по покупке. А если тот же товар есть у других продавцов по более выгодной цене, Copilot сообщит и об этом. Помощник для покупок от Microsoft доступен только для пользователей из США.