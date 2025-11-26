Сегодня 26 ноября 2025
Дрон Amazon перерезал линию связи в Техасе — запущено расследование

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование инцидента с дроном компании Amazon, который 18 ноября в Техасе, осуществляя доставку, перерезал интернет-кабель. Согласно данным, подтверждённым CNBC, дрон модели MK30, завершив доставку посылки и взлетая со двора клиента, одним из своих шести пропеллеров запутался в интернет-кабеле, разорвав его.

Источник изображения: cnbc.com

Источник изображения: cnbc.com

Представитель Amazon подтвердил факт происшествия, пояснив, что после столкновения с кабелем дрон выполнил процедуру безопасной аварийной посадки, предусмотренную для непредвиденных ситуаций. В компании заявили, что в результате инцидента никто не пострадал, а масштабных перебоев с интернетом не произошло. Сообщается также, что Amazon полностью возместила причинённый ущерб и принесла клиенту извинения за доставленные неудобства, подчеркнув, что доставка посылки была успешно завершена.

Новейший гексакоптер MK30, используемый в Техасе, отличается уменьшенными габаритами, меньшим весом и сниженным уровнем шума по сравнению с предыдущими версиями. Компания заявляет, что дроны оснащены системой обнаружения препятствий, позволяющей им распознавать и уклоняться от объектов в воздухе и на земле. Для успешной доставки Amazon рекомендует клиентам обеспечивать на участке около трёх метров свободного пространства. Несмотря на то, что в FAA расследуют происшествие, Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) сообщил, что пока не открывал собственного дела по данному инциденту.

Это уже не первая проверка, связанная с дронами Amazon. В прошлом месяце федеральные службы начали отдельное расследование по факту столкновения двух беспилотников Amazon Prime Air со строительным краном в Аризоне, что вынудило компанию временно приостановить доставку дронами в этом районе.

Напомним, программа дрон-доставки Amazon уже работает более десяти лет — с тех пор, как основатель компании Джефф Безос (Jeff Bezos) впервые представил идею доставки товаров к двери за 30 минут. Первые коммерческие запуски начались в 2022 году в Техасе и Калифорнии. Несмотря на поставленную цель доставлять до 500 миллионов посылок в год к концу десятилетия, реализация проекта постоянно сталкивается с регуляторными ограничениями, задержками и сокращениями персонала.

Amazon не единственная компания в этой сфере услуг. Например, Walmart начал доставку дронами в 2021 году и сегодня сотрудничает с подразделением Alphabet Wing, осуществляющем доставку мелких посылок с помощью беспилотных летательных аппаратов в различных странах мира, а также со стартапом Zipline, работающим в этом же направлении.

Источник:

дроны, amazon
