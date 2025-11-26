Apple выпустит iPad mini с OLED-дисплеем в третьем квартале 2026 года, но это не точно

Компания Apple не ранее третьего квартала будущего года намеревается представить iPad mini восьмого поколения, который получит OLED-дисплей, сообщил инсайдер под псевдонимом Instant Digital в китайской соцсети Weibo.

Ранее о намерении Apple выпустить iPad mini с OLED-экраном сообщило агентство Bloomberg и ряд корейских СМИ. Instant Digital подтвердил опубликованную другими источниками информацию и отметил, что это будет уже второй iPad с OLED-дисплеем — за ним последует iPad Air, но, вероятно, не раньше 2027 года. Пока с такими экранами выпускаются только iPad Pro.

OLED-панели предполагают индивидуальное управление каждым пикселем, что означает более точную цветопередачу и более глубокий чёрный цвет по сравнению с другими распространёнными технологиями экранов. Прочими их достоинствами являются высокая контрастность, улучшенные время отклика и углы обзора, а также гибкость в проектировании.

Компактный планшет Apple iPad mini 8, вероятно, получит чип среднего уровня A19 Pro, на котором работает iPhone Air. Этот процессор производится с использованием улучшенного техпроцесса N3P (3 нм), который обеспечивает высокую производительность при скромном потреблении энергии. Apple, сообщил ранее аналитик Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman), хочет улучшить водонепроницаемость для iPad mini 8 — компания разработала новую виброакустическую систему, которая позволяет обходиться без отверстий для динамиков. Цена актуального iPad mini составляет $499, новый за счёт этой технологии может подорожать на $100.

Следует отметить, что не все сведения Instant Digital впоследствии подтверждаются, но в ряде случаев инсайдер оказывался прав.