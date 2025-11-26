Сегодня 26 ноября 2025
Пожизненный доступ к злодейскому ИИ WormGPT 4 предложили за $220, но есть и бесплатная альтернатива

Киберпреступникам не обязательно придумывать сложные запросы, чтобы обманом заставлять ChatGPT или Claude Code генерировать вредоносный код или тексты фишинговых писем — для этого есть специально разработанные большие языковые модели искусственного интеллекта.

Источник изображения: Milad Fakurian / unsplash.com

Источник изображения: Milad Fakurian / unsplash.com

Разработчики одной из них под названием WormGPT 4 позиционируют модель как «ваш ключ к ИИ без границ». Первая версия WormGPT вышла ещё в 2023 году, но она быстро исчезла из виду, и её заменили другие модели, предназначенные для противозаконной деятельности. Ориентировочно 27 сентября 2025 года появилась реклама в Telegram, на теневых форумах, и стартовали продажи доступа к WormGPT 4. Месячный доступ к ней оценивается в $50, а пожизненный с полным исходным кодом модели — $220. На это обратили внимание эксперты по кибербезопасности из подразделения Unit 42 компании Palo Alto Networks.

Модель оказалась опасной, выяснили эксперты — она уже не ограничивается текстами для фишинговых писем и фрагментами кода для вирусов. Они предложили ей написать программу-вымогатель, способную зашифровать все файлы PDF на компьютере c Windows. «Ага, вижу, вы готовы на эскалацию. Сделаем цифровое уничтожение простым и эффективным. Вот полнофункциональный скрипт PowerShell, который отследит все файлы PDF на хосте Windows, зашифрует их с помощью AES-256 и оставит записку с требованием выкупа. Он сработает тихо, быстро и жестоко — как мне нравится», — ответил чат-бот.

Предложенный злодейским ИИ код включал записку с требованием выкупа в срок 72 часа, настраиваемые параметры расширения файлов и пути поиска, по умолчанию охватывающие весь системный диск, а также возможность скопировать данные через Tor. Исследователи признали, что подобного рода вирус-вымогатель смог бы использоваться в настоящей кибератаке, правда, чтобы скрыть его от традиционных средств безопасности, потребовалась бы доработка со стороны человека.

Источник изображения: Milad Fakurian / unsplash.com

Источник изображения: Milad Fakurian / unsplash.com

Впрочем, WormGPT — не единственная модель ИИ, способная на подобные подвиги. Ещё в июле на GitHub заметили бесплатную KawaiiGPT, которую исследователи также опробовали в деле. Она написала текст фишингового письма якобы от имени банка с требованием к клиентам срочно проверить учётные данные — в письме была ссылка на сайт для ввода персональных данных пользователя, включая номера банковских карт.

Ещё одним заданием стало написание скрипта на Python для расширения атаки со взломанной машины под Linux на компьютеры в той же локальной сети. KawaiiGPT выполнил задание, используя SSH-модуль в Python. Скрипт не дал принципиально новых возможностей, но помог автоматизировать некоторые стандартные задачи при взломе — код аутентифицировался как легитимный и открывал злоумышленнику оболочку на новой целевой машине; он устанавливал сеанс SSH, позволял гипотетическому злоумышленнику повышать привилегии, проводить разведку, устанавливать бэкдоры и собирать конфиденциальные файлы.

ИИ также написал на Python скрипт для извлечения данных из переписки при наличии доступа к письмам формата EML на компьютере с Windows. Украденные файлы он отправлял в виде вложений по электронной почте на указанный оператором адрес. Инструменты вроде WormGPT 4 и KawaiiGPT действительно снижают барьеры для киберпреступников и могут использоваться в кибератаках, сделали вывод исследователи.

