Новый геймплейный трейлер Warhammer 40,000: Dark Heresy показал в деле огрина Когга, поумневшего благодаря аугментации коры головного мозга

Разработчики из студии Owlcat Games представили новый геймплейный трейлер своей партийной ролевой игры во вселенной мрачного будущего Warhammer 40,000: Dark Heresy. Ролик посвящён одному из компаньонов.

Источник изображений: Owlcat Games

Источник изображений: Owlcat Games

Речь идёт о рекруте O-118-B по прозвищу Когг — бывшем участнике 27-го полка знаменитых Сцинтиллийских фузилёров (элитных войск Астра Милитарум), который лишился своего места в Имперской Гвардии из-за внезапной трагедии.

Когг мог навсегда исчезнуть в глубинах улья Сибеллус, если бы не встретил аколита Инквизиции. Теперь ему предстоит узнать, способен ли он стать чем-то большим, чем безымянным винтиком в военной машине Империума.

Когг принадлежит к огринам — мутантам-нелюдям, которых Человечество терпит за чудовищную силу и бескомпромиссную верность. Представители его расы не отличаются интеллектом, но рекрут O-118-B — не обычный огрин.

Он получил особую аугментацию коры головного мозга, которая усилила его интеллект и наделила способностью запоминать и трактовать сложные приказы. Своё прозвище Когг получил в насмешку за сходство его мышления с работой когитатора.

Посвящённый Коггу геймплейный трейлер Warhammer 40,000: Dark Heresy длится меньше минуты и демонстрирует отрывки игрового процесса (по большей части боевого) с участием персонажа.

Warhammer 40,000: Dark Heresy создаётся для PC (Steam, EGS, GOG), PS5, Xbox Series X и S. Сроков выхода нет, но уже 16 декабря для владельцев расширенного ($80) и коллекционного ($289) изданий игры стартует альфа-тестирование.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: warhammer 40,000: dark heresy, owlcat games, ролевая игра
