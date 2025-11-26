Seagate создала магнитный диск на 6,9 Тбайт — из таких можно создать HDD на 55–69 Тбайт

Жёсткие диски остаются важнейшим компонентом в создании решений для хранения данных высокой ёмкости, особенно в центрах обработки данных. По данным IT Home, компания Seagate продолжает расширять границы возможного объёма хранения на одном жёстком диске и в лабораторных условиях достигла колоссальных 6,9 Тбайт ёмкости на пластину. Это открывает возможность создания HDD ёмкостью от 55 до 69 Тбайт.
Экспериментальная пластина Seagate на 6,9 Тбайт более чем вдвое превышает ёмкость пластин, используемых в коммерческих продуктах. В предыдущих моделях HDD, таких как Seagate HAMR ёмкостью 30 Тбайт, для достижения максимальной ёмкости используется 10 пластин по 3 Тбайт. Благодаря пластинам ёмкостью 6,9 Тбайт Seagate сможет создавать в том же формфакторе диски более чем вдвое объёмнее.
Для создания пластины на 6,9 Тбайт Seagate использовала технологию магнитной записи с тепловым нагревом (HAMR). В новых моделях накопителей Seagate эта технология сочетается с технологией Mozaic 3+ для уменьшения размера зерна носителя по сравнению с обычными пластинами для жёстких дисков.
Пластины ёмкостью 6,9 Тбайт всё ещё находятся в стадии разработки и не планируются к коммерческому использованию в течение следующих пяти лет. Согласно плану развития Seagate, подобные пластины появятся в официальных продуктах только к 2030 году. Тем временем компания также ведёт разработку пластин ёмкостью 4, 5 и 6 Тбайт. Ожидается, что они поступят в производство в 2027, 2028 и 2029 годах соответственно. Однако Seagate не собирается останавливаться на достигнутом. По её прогнозам, с 2031 года будут доступны пластины ёмкостью от 7 до 15 Тбайт. Если прогноз Seagate подтвердится, то компания, вероятно, сможет выпускать жёсткие диски объёмом в петабайт (1024 Тбайт) уже к 2040 году.
Постоянное увеличение ёмкости жёстких дисков Seagate будет иметь решающее значение для удовлетворения растущего спроса на HDD. Несмотря на рост популярности твердотельных накопителей на базе чипов флеш-памяти, жёсткие диски по-прежнему остаются основой долговременного хранения данных в мире благодаря более высокой надёжности, ёмкости (в большинстве случаев) на один диск, а также более низкой стоимости. Текущий бум искусственного интеллекта поглощает заказы на производство новых HDD. Некоторые производители обещают поставки только с двухлетними задержками. К счастью, речь пока касается только моделей, предназначенных для центров обработки данных.
