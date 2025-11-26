Сегодня 26 ноября 2025
Seagate создала магнитный диск на 6,9 Тбайт — из таких можно создать HDD на 55–69 Тбайт

Жёсткие диски остаются важнейшим компонентом в создании решений для хранения данных высокой ёмкости, особенно в центрах обработки данных. По данным IT Home, компания Seagate продолжает расширять границы возможного объёма хранения на одном жёстком диске и в лабораторных условиях достигла колоссальных 6,9 Тбайт ёмкости на пластину. Это открывает возможность создания HDD ёмкостью от 55 до 69 Тбайт.

Источник изображений: Seagate

Экспериментальная пластина Seagate на 6,9 Тбайт более чем вдвое превышает ёмкость пластин, используемых в коммерческих продуктах. В предыдущих моделях HDD, таких как Seagate HAMR ёмкостью 30 Тбайт, для достижения максимальной ёмкости используется 10 пластин по 3 Тбайт. Благодаря пластинам ёмкостью 6,9 Тбайт Seagate сможет создавать в том же формфакторе диски более чем вдвое объёмнее.

Для создания пластины на 6,9 Тбайт Seagate использовала технологию магнитной записи с тепловым нагревом (HAMR). В новых моделях накопителей Seagate эта технология сочетается с технологией Mozaic 3+ для уменьшения размера зерна носителя по сравнению с обычными пластинами для жёстких дисков.

Пластины ёмкостью 6,9 Тбайт всё ещё находятся в стадии разработки и не планируются к коммерческому использованию в течение следующих пяти лет. Согласно плану развития Seagate, подобные пластины появятся в официальных продуктах только к 2030 году. Тем временем компания также ведёт разработку пластин ёмкостью 4, 5 и 6 Тбайт. Ожидается, что они поступят в производство в 2027, 2028 и 2029 годах соответственно. Однако Seagate не собирается останавливаться на достигнутом. По её прогнозам, с 2031 года будут доступны пластины ёмкостью от 7 до 15 Тбайт. Если прогноз Seagate подтвердится, то компания, вероятно, сможет выпускать жёсткие диски объёмом в петабайт (1024 Тбайт) уже к 2040 году.

Постоянное увеличение ёмкости жёстких дисков Seagate будет иметь решающее значение для удовлетворения растущего спроса на HDD. Несмотря на рост популярности твердотельных накопителей на базе чипов флеш-памяти, жёсткие диски по-прежнему остаются основой долговременного хранения данных в мире благодаря более высокой надёжности, ёмкости (в большинстве случаев) на один диск, а также более низкой стоимости. Текущий бум искусственного интеллекта поглощает заказы на производство новых HDD. Некоторые производители обещают поставки только с двухлетними задержками. К счастью, речь пока касается только моделей, предназначенных для центров обработки данных.

