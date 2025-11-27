Сегодня 27 ноября 2025
Apple столкнулась с очередным иском за использование конфликтных минералов при производстве своей продукции

Крупные производители электроники стараются добиться того, чтобы при выпуске их продукции не использовались полезные ископаемые, добываемые с использованием рабского труда и прочими нарушениями прав человека. Компания Apple официально декларирует приверженность такой политике, но ей пришлось в очередной раз столкнуться с обвинениями в обратном.

Источник изображения: Unsplash, Vladimir Patkachakov

В начале 2024 года, как напоминает 9to5Mac, правозащитная организация IRAdvocates из Вашингтона уже обвиняла в суде Apple и четыре другие компании технологического сектора в использовании кобальта, получаемого с нарушением прав человека, но соответствующие обвинения были успешно отвергнуты. В прошлом году Apple также удалось столкнуться со схожими обвинениями во Франции и Бельгии. Тогда компании пришлось настоять, чтобы её подрядчики не закупали «конфликтные минералы» в Демократической Республике Конго и Руанде, поскольку в этом случае нельзя гарантировать, что они не добываются с нарушением прав человека и не обогащают вооружённые группы, которые постоянно конфликтуют за месторождения.

Теперь, как сообщает источник, всё та же правозащитная организация IRAdvocates подала в США иск к компании Apple, в котором упрекает её в использовании «конфликтных минералов» из ДРК и Руанды. В исковом заявлении правозащитники утверждают, что Apple по-прежнему получает через посредников кобальт, олово, тантал и вольфрам, добываемые с использованием детского и рабского труда в указанных странах. Истец опирается на отчёт Университета Ноттингема, опубликованный в этом году. В нём конкретно упоминаются несколько поставщиков Apple, нарушающих принятые компанией этические нормы в области поставок сырья. Исковые требования включают запрет на обман потребителей Apple в этой сфере, а также возмещение издержек правозащитников, связанных с рассмотрением этого дела.

Теги: apple, конфликт, полезные ископаемые, судебный иск, конго
