Атмосфера Марса вовсю искрит, выяснил марсоход NASA Perseverance

Марсоход NASA Perseverance собрал достаточно свидетельств в пользу доказательства электрической активности в атмосфере Марса. Раньше учёные могли только строить теории на этот счёт. На Земле молнии — это обычное явление. Но Марс до последнего хранил их в тайне от земной науки, пока её не раскрыл Perseverance.

Об открытии сообщила группа учёных, которая проанализировала 28 часов записей с микрофона Perseverance, сделанных за два марсианских года. На записях обнаружено 55 событий, напоминающих электрический разряд. Из этого числа 7 событий идеально соответствовали сигнатуре разряда — сначала возникал электромагнитный всплеск с характерной огибающей (в проводах микрофона возникала наводка поля), за которым следовал характерный звуковой удар — раскат грома в миниатюре.

Атмосфера Марса крайне разреженная и сухая, что препятствует образованию мощных разрядов. Но она полна пыли и песчинок, которые в процессе трения друг о друга накапливают статическое электричество. И действительно — 54 из 55 событий были записаны во время наиболее сильных ветров. Также 16 событий были зафиксированы при близкой встрече с пылевыми торнадо. Наконец, самый мощный разряд с энергией 40 мДж возник от самого марсохода, проскочив между его корпусом и поверхностью планеты.

Фиксация электрической активности на Красной планете заставит переосмыслить ряд идей о жизни на ней, которая, как считается, могла возникнуть от электрических разрядов, разрушающих молекулы. Также будет необходимо подумать об условиях работы на планете будущих экспедиций и даже колонистов, ведь незаметно искрящая атмосфера — это угроза для оборудования. Энергия этих разрядов невелика — от 0,1 до 150 нДж, но её может хватить для вывода электроники из строя.