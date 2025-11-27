Сегодня 27 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости носимая электроника Смарт-очки Alibaba Quark с крошечным экр...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Смарт-очки Alibaba Quark с крошечным экраном и дизайном обычных очков поступили в продажу за $537

Продемонстрированные в конце июля умные очки Alibaba Quark поступили в китайские магазины по цене от $537 за модель Quark S1 со встроенными полупрозрачными дисплеями типа micro-OLED. Устройство позже выйдет и на международный рынок, будет предложено клиентам популярной площадки AliExpress.

Источник изображения: Alibaba

Помимо старшей версии Quark S1 со встроенными дисплеями типа micro-OLED, покупателям позднее будет предложена версия Quark G1, которая обходится без таких дисплеев, но стоит примерно в два раза меньше. Оба устройства используют платформу Snapdragon AR1 компании Qualcomm, ранее сообщалось и о применении операционной системы реального времени (RTOS).

Проблему автономности Alibaba пытается решить за счёт возможности заменять аккумуляторы умных очков Quark, которые в штатном режиме позволяют обеспечить до 24 часов работы без подзарядки. Очки оснащены камерами и могут распознавать объекты, а голосовое взаимодействие с пользователем осуществляется через акустическую систему, использующую метод костной проводимости. Предсказуемо, что на программном уровне поддерживаются фирменные сервисы Alibaba типа платёжной системы Alipay, работы с торговой площадкой Taobao и сервисом бронирования Fliggy. В сотрудничестве с NetEase и Tencent реализована поддержка музыкальных сервисов Cloud Music и QQ Music соответственно.

По данным IDC, на китайском рынке умных очков с начала текущего года по сентябрь включительно было поставлено 1,6 млн устройств, из них на долю продукции Xiaomi пришлась примерно треть. С учётом очков, оснащённых дисплеями, объём поставок превысил 2 млн штук. Выход на местный рынок сильного игрока в лице Alibaba призван усилить конкуренцию, с учётом наличия у этого интернет-гиганта собственной разнообразной программной инфраструктуры.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Alibaba выпустила ИИ-бота Qwen — будущего конкурента ChatGPT
Мировые поставки умных очков взлетели на 110 % — Meta✴ заняла 70 % рынка, но конкуренты из Китая наступают
Alibaba показала дебютные умные очки Quark AI с искусственным интеллектом
Скандального ИИ-медвежонка отучили говорить на фривольные темы и вернули на прилавки
Huawei представила «спутниковую рацию» для запястья — смарт-часы Watch Ultimate 2 за $915
Honor представила смарт-часы Watch X5 в стиле Apple Watch со 120 спортивными режимами за $63
Теги: alibaba, умные очки, носимая электроника, quark, китайские производители
alibaba, умные очки, носимая электроника, quark, китайские производители
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай смоделировал, как «выключить» Starlink роем дронов
Россия доставила во Францию ключевое оборудование для международного термоядерного реактора ИТЭР
После скандала Character.AI закрыла свободные чаты для детей — вместо них появились безопасные «Истории»
Первый завод TSMC в США внезапно встал из-за газового сбоя — потеряны тысячи кремниевых пластин
Оригинал учредительных документов Apple 1976 года уйдёт с молотка — за лот хотят выручить до $4 млн
Необходимое зло: Ubisoft объяснила, зачем добавила в Assassin's Creed Shadows микротранзакции 4 мин.
Paradox взяла на себя вину за провал Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 и списала больше половины бюджета игры 8 мин.
Создатели The Alters объявили дату выхода крупного обновления — в нём переработают сохранения, добавят фоторежим и многое другое 2 ч.
Opera добавила в ИИ-браузер Neon минутные глубокие исследования и интеграцию с «Google Документами» 5 ч.
CD Projekt подтвердила, что не покажет The Witcher 4 на The Game Awards 2025 5 ч.
Google начала внедрять Gemini в «Google Карты» для всех режимов навигации 10 ч.
Cyberpunk 2077 стала главным источником дохода CD Projekt — компания отчиталась об ударных результатах за третий квартал 16 ч.
«Новый год пришёл раньше времени»: Sony включила в декабрьскую линейку PS Plus сразу пять игр, в том числе Lego Horizon Adventures и Killing Floor 3 18 ч.
Продажи Cyberpunk 2077 превысили 35 миллионов копий, а команда Cyberpunk 2 растёт не по дням, а по часам 18 ч.
ЕС откажется от сканирования переписок — ИТ-гиганты выиграли битву за конфиденциальность пользователей 19 ч.
HSBC: OpenAI придётся где-то найти ещё $207 млрд к 2030 году для достижения поставленных целей 2 ч.
Нетоксичное и дармовое: учёные создали пьезоэлектрический материал для выработки электричества в движении 2 ч.
Китайские разработчики отправляют ИИ учиться за границу — там есть санкционные ускорители Nvidia 2 ч.
Celestica выпустила JBOD-массив SD6300 на 108 накопителей для ИИ-платформ 2 ч.
Человекоподобные роботы UBTech начнут служить на границе Китая и Вьетнама 3 ч.
Почти 5 Гбайт на квадратный миллиметр: Kioxia и SanDisk готовят флеш-память рекордной плотности 4 ч.
Атмосфера Марса вовсю искрит, выяснил марсоход NASA Perseverance 4 ч.
Дизайнер превратил кроссовки Nike в полноценную ретро-консоль с играми SNES 4 ч.
Intel охотится за инженерами TSMC в Аризоне — зарплаты обещают на 20–30 % выше 5 ч.
Basis Dynamix стала основой инфраструктуры первого отечественного ядра 4G-сети оператора Т2 5 ч.