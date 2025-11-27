Смарт-очки Alibaba Quark с крошечным экраном и дизайном обычных очков поступили в продажу за $537

Продемонстрированные в конце июля умные очки Alibaba Quark поступили в китайские магазины по цене от $537 за модель Quark S1 со встроенными полупрозрачными дисплеями типа micro-OLED. Устройство позже выйдет и на международный рынок, будет предложено клиентам популярной площадки AliExpress.

Помимо старшей версии Quark S1 со встроенными дисплеями типа micro-OLED, покупателям позднее будет предложена версия Quark G1, которая обходится без таких дисплеев, но стоит примерно в два раза меньше. Оба устройства используют платформу Snapdragon AR1 компании Qualcomm, ранее сообщалось и о применении операционной системы реального времени (RTOS).

Проблему автономности Alibaba пытается решить за счёт возможности заменять аккумуляторы умных очков Quark, которые в штатном режиме позволяют обеспечить до 24 часов работы без подзарядки. Очки оснащены камерами и могут распознавать объекты, а голосовое взаимодействие с пользователем осуществляется через акустическую систему, использующую метод костной проводимости. Предсказуемо, что на программном уровне поддерживаются фирменные сервисы Alibaba типа платёжной системы Alipay, работы с торговой площадкой Taobao и сервисом бронирования Fliggy. В сотрудничестве с NetEase и Tencent реализована поддержка музыкальных сервисов Cloud Music и QQ Music соответственно.

По данным IDC, на китайском рынке умных очков с начала текущего года по сентябрь включительно было поставлено 1,6 млн устройств, из них на долю продукции Xiaomi пришлась примерно треть. С учётом очков, оснащённых дисплеями, объём поставок превысил 2 млн штук. Выход на местный рынок сильного игрока в лице Alibaba призван усилить конкуренцию, с учётом наличия у этого интернет-гиганта собственной разнообразной программной инфраструктуры.