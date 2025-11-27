Ракета «Союз-2.1а» за три часа доставила двух россиян и американца на МКС

27 ноября 2025 года ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблём «Союз МС-28» стартовала с космодрома Байконур, успешно вывела корабль на орбиту и, в итоге, помогла ему добраться до МКС. На борту корабля в космос доставлены космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс (Christopher Williams).

Экипаж войдёт в состав 74-й долговременной экспедиции на МКС, запланированная продолжительность работы которой составит 242 дня. Ракета взлетела с площадки в 12:27:57 по московскому времени. Стыковка со станцией к модулю «Рассвет» состоялась в автоматическом режиме в 15:34 мск.

На корпусе ракеты «Союз-2.1а» были выгравированы рисунки детей, борющихся с онкологическими заболеваниями. В проекте участвовали юные художники из 50 российских городов и 14 стран. Запуск проводился в рамках программы «Космическая терапия искусством», которую реализуют с 2016 года фонд ЮНИТИ и «Роскосмос».

Сближение со станцией прошло по сверхбыстрой двухвитковой схеме, которая позволила добраться до места назначения всего за несколько часов. После проведения проверок герметичности стыка экипаж приступит к переходу на борт станции.