Сегодня 28 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети Steam наконец стал 64-битным — 32-битном...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Steam наконец стал 64-битным — 32-битному клиенту осталось чуть больше месяца

С выпуском новейшей бета-версии клиента Steam компания Valve официально сделала Steam 64-битным. С 1 января 2026 года Valve прекратит поддержку 32-битной версии Steam. Ожидается, что бета-обновление станет доступно всем пользователям Steam в ближайшем будущем, убрав последние 32-битные элементы Steam. Обновление модернизирует Steam и подготавливает платформу к будущим изменениям.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

«Теперь клиент Steam является 64-битным в Windows 11 и 64-битной Windows 10. Системы под управлением 32-битных версий Windows продолжат получать обновления для 32-битного клиента Steam до 1 января 2026 года», — говорится в заметке к обновлению на сайте Steam.

Сегодня 32-битная версия Windows 10 используется всего 0,01 % от общей базы пользователей Steam, а у Windows 11 нет 32-битной версии. Это означает, что практически у всех ПК-геймеров есть компьютеры, совместимые с 64-битной ОС, поэтому переход на 64-битную версию не станет проблемой практически для всех.

В будущем Steam будет поддерживать только 64-битные ОС. Почему? Простой ответ заключается в том, что запланированные обновления платформы и основные функции Steam зависят от драйверов и других библиотек, которые поддерживают только 64-битные ОС. Это означает, что пользователям 32-битных ОС следует обновить свои системы. Valve рекомендует сделать это «как можно раньше».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Steam стартовала распродажа «Чёрная пятница» и голосование за лучшие игры 2025 года
Steam Machine дешёвой не будет: Valve не станет продавать мини-ПК себе в убыток по консольной модели
Valve сделает из карт microSD замену игровым картриджам
Valve уже знает, какой будет Steam Deck 2 — и специально тянет с её выпуском
Премьера финального сезона «Очень странных дел» сломала Netflix
Трафик ИИ-сервисов в России взлетел в шесть раз — ChatGPT лидирует, DeepSeek стремительно догоняет
Теги: steam, игровой сервис, клиент, игровая платформа, обновление
steam, игровой сервис, клиент, игровая платформа, обновление
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер предупредил, что развитие ИИ экстенсивным методом себя изжило
Китай смоделировал, как «выключить» Starlink роем дронов
Россия доставила во Францию ключевое оборудование для международного термоядерного реактора ИТЭР
После скандала Character.AI закрыла свободные чаты для детей — вместо них появились безопасные «Истории»
Assassin's Creed Shadows пошла по пути Cyberpunk 2077 — Ubisoft отменила второе дополнение к игре
Steam наконец стал 64-битным — 32-битному клиенту осталось чуть больше месяца 41 мин.
Airbus уже семь лет переезжает с Microsoft Office на Google Workspace, но полностью отказаться от Excel и Word всё не получается 5 ч.
Трассировка лучей на ПК, «Новая игра +» и прокачка «Легенды»: для Dying Light: The Beast вышло самое крупное обновление с релиза 5 ч.
Лучше поздно, чем никогда: спустя почти десять лет Ubisoft наконец добавила достижения для Rainbow Six Siege в Steam 6 ч.
Спустя семь лет разработки Light No Fire до сих пор занимается «крошечная команда» — No Man's Sky остаётся приоритетом Hello Games 7 ч.
Слухи: датамайнеры нашли в файлах Assassin’s Creed Shadows название ремейка Assassin’s Creed IV: Black Flag 8 ч.
Премьера финального сезона «Очень странных дел» сломала Netflix 9 ч.
«Базис» идёт на IPO в декабре 10 ч.
Вот тебе, закупщик, и «Юрьев день» 11 ч.
OpenAI признала утечку данных пользователей через Mixpanel — переписки с ChatGPT остались в безопасности 11 ч.
Тайваньские следователи обыскали дома экс-вице-президента TSMC по делу о передаче секретов в Intel и забрали всю электронику 5 мин.
Как построить 5000-ваттный GPU будущего — Intel расскажет на ISSCC 2026 10 мин.
Новая статья: Обзор игрового WQHD IPS-монитора Gigabyte M27Q2 QD: доступный универсал 2 ч.
Сословное право доступа: из-за дефицита ИИ-серверов Alibaba Cloud вынужденно разделила клиентов на категории 3 ч.
В Китае намекнули на создание многочиповых ИИ-ускорителей, способных потягаться с Nvidia Blackwell 5 ч.
Honor представила компактный проектор с жестовым управлением и автокалибровкой за $85 5 ч.
«Руцентр» вошёл в реестр провайдеров хостинга для государственных информационных систем 6 ч.
После провала iPhone Air китайские бренды передумали выпускать сверхтонкие смартфоны 8 ч.
Ракета «Союз-2.1а» за три часа доставила двух россиян и американца на МКС 9 ч.
Foxconn вложит $569 млн в производство ИИ-оборудования и компонентов в Висконсине 9 ч.