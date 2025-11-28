Steam наконец стал 64-битным — 32-битному клиенту осталось чуть больше месяца

С выпуском новейшей бета-версии клиента Steam компания Valve официально сделала Steam 64-битным. С 1 января 2026 года Valve прекратит поддержку 32-битной версии Steam. Ожидается, что бета-обновление станет доступно всем пользователям Steam в ближайшем будущем, убрав последние 32-битные элементы Steam. Обновление модернизирует Steam и подготавливает платформу к будущим изменениям.

«Теперь клиент Steam является 64-битным в Windows 11 и 64-битной Windows 10. Системы под управлением 32-битных версий Windows продолжат получать обновления для 32-битного клиента Steam до 1 января 2026 года», — говорится в заметке к обновлению на сайте Steam.

Сегодня 32-битная версия Windows 10 используется всего 0,01 % от общей базы пользователей Steam, а у Windows 11 нет 32-битной версии. Это означает, что практически у всех ПК-геймеров есть компьютеры, совместимые с 64-битной ОС, поэтому переход на 64-битную версию не станет проблемой практически для всех.

В будущем Steam будет поддерживать только 64-битные ОС. Почему? Простой ответ заключается в том, что запланированные обновления платформы и основные функции Steam зависят от драйверов и других библиотек, которые поддерживают только 64-битные ОС. Это означает, что пользователям 32-битных ОС следует обновить свои системы. Valve рекомендует сделать это «как можно раньше».