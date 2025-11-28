Астрономы обнаружили молодую звезду с древней химией — похоже, она впитала часть партнёра по системе

Ещё в 2023 году астрономы открыли двойную систему Gaia BH2, расположенную в 3800 световых годах от Земли в созвездии Центавра. В ней обычная звезда солнечного типа обращается вокруг «спящей» чёрной дыры массой около 9 солнечных. Пристальное изучение этой системы показало, что звезда в этой системе обладает набором свойств, которые противоречат стандартным моделям звёздной эволюции и делают её одной из самых странных среди известных звёзд.

Звезда в Gaia BH2 — это красный гигант с массой около 1,2 солнечной и радиусом в 8,55 раз больше нашего Солнца. Скорость его вращения вокруг собственной оси составляет 398 суток, что очень много для оцененного учёными возраста звезды в 5 млрд лет (Солнце, например, совершает полный оборот примерно за 30 суток). Но сильнее всего удивил химический состав звезды — такой распространён для очень древних звёзд, родившихся вскоре после Большого взрыва, примерно 10–12 млрд лет назад. Химия звезды очень древняя, тогда как данные, полученные другим методом измерения возраста звезды, этому противоречат.

Для оценки процессов в звезде учёные воспользовались методом астросейсмологии — изучением распространения сейсмических волн по далёкому светилу. В этом им помогли данные обсерватории TESS. «Звездотрясения» выдают себя переменной яркостью свечения звезды, которые современные телескопы улавливают с достаточной чёткостью. Согласно этим «судорогам» красного гиганта учёные выяснили, что она на 5 млрд лет моложе, чем кажется на первый взгляд.

Учёные предполагают, что звезда могла вобрать в себя материал бывшего партнёра по системе, который впоследствии превратился в чёрную дыру, чем замаскировала свой истинный возраст. Но остаётся загадка стремительной раскрутки звезды, которую, в принципе, тоже можно объяснить поглощением стороннего вещества. В любом случае, в формировании облика звезды участвовало, как минимум, три процесса, среди которых ещё предстоит найти баланс. Восстановление научной истины как увлекательно само по себе, так и глубоко познавательно, поскольку позволяет восстановить вещи, о которых недавно даже невозможно было себе представить.