Бывший сценарист inXile рассекретил, когда выйдет Clockwork Revolution — амбициозная стимпанковая RPG про путешествия во времени

Стимпанковая ролевая игра Clockwork Revolution от американской inXile Entertainment (серия Wasteland) за два с половиной года так и не удостоилась анонса сроков выхода, однако, похоже, ждать релиз осталось не так уж и долго.

Источник изображения: Xbox

Источник изображения: Xbox

Как подметил пользователь cat__statue с форума Reddit, информацию о том, когда ждать Clockwork Revolution, у себя в резюме указал её бывший нарративный дизайнер и старший сценарист Нейтан Лонг (Nathan Long).

Согласно профилю Лонга в деловой соцсети LinkedIn, Clockwork Revolution поступит в продажу на протяжении 2026 года. Сценарист покинул inXile лишь в прошлом месяце (после 13 лет работы), так что наверняка располагал актуальной информацией.

В обсуждении утечки на Reddit пользователи назвали опубликованные Лонгом сроки выхода Clockwork Revolution правдоподобными. Показанный в июне пятиминутный геймплейный трейлер создавал ощущение близкой к готовности игры.

Источник изображения: LinkedIn (Nathan Long)

Источник изображения: LinkedIn (Nathan Long)

События Clockwork Revolution развернутся в стимпанковом мегаполисе Авалон. Игрокам в роли бандита Моргана Ванетта предстоит бросить вызов загадочной Леди Айронвуд, добившейся могущества благодаря махинациям с прошлым.

Обещают путешествия в прошлое для влияния на настоящее, редактор персонажа (внешность героя можно настроить под себя), разветвлённые диалоги, комплексное повествование и чёрный юмор. Поддержка русского языка не заявлена.

Clockwork Revolution создаётся для PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X и S. На релизе RPG станет частью подписки Game Pass и программы Xbox Play Anywhere — для игры на разных платформах в экосистеме Xbox достаточно одной копии.

clockwork revolution, inxile entertainment, ролевая игра
