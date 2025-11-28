Сегодня 28 ноября 2025
Российский рынок IT резко замедлил рост в 2025 году — продажи оборудования и вовсе упадут

Оборот российского рынка IT увеличится лишь на 3 % год к году по итогам нынешнего года. Для сравнения, в прошлом году фиксировался прирост на уровне 20 %. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследования холдинга Т1 «ИТ-рынок в России 2025–2026: оценка состояния рынка и прогнозы его развития на ближайшие 2–3 года».

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

Абсолютные значения в исследовании Т1 не указаны, но, по разным оценкам, в прошлом году объём российского IT-рынка составлял 3,2–3,5 трлн рублей. Ключевой точкой роста всего рынка выступает сегмент программного обеспечения и IT-сервисов. По подсчётам Т1, данное направление по итогам года нарастит обороты на 4 %. В то же время сегмент IT-оборудования сократится на 10 %. Такая динамика обусловлена избыточным спросом в 2023–2024 годах. Тем не менее, в Т1 считают, что потенциальный рост сегмента оборудования в следующем году может составить 8 %.

«Баланс сил смещается в сторону отечественного производства, тогда как импортные поставки в среднем стагнируют или сокращаются. На кривую спроса всё сильнее влияет ИИ: потребность в высокоплотных стойках, GPU-серверах, быстрой сети и скоростных СХД», — сказано в исследовании Т1.

Гендиректор Т1 Дмитрий Харитонов связывает замедление роста отечественного рынка IT с разбалансировкой портфелей проектов в этой сфере в крупнейших компаниях страны. В частности, с переходом от форсированных закупок и экстренных миграций, которые были характерны для последних двух лет, на «более управляемую траекторию». «Компании приводят в порядок архитектуру после быстрых замен, стандартизируют интеграции и повышают зрелость эксплуатации, чтобы стабилизировать стоимость владения», — считает господин Харитонов.

Участники IT-рынка в целом соглашаются с оценками Т1, но их мнения относительно причин сокращения темпов роста разнятся. Основатель аналитической компании Dsight Арсений Даббах в качестве основных причин указал охлаждение экономики в целом, а также снижение спроса на решения со стороны государства. Партнёр инвестиционно-технологической компании Zarya Ventures Александр Пономарёв отметил пересмотр бюджетов в сфере IT и переход от «хаотичного внедрения» в рамках программ по импортозамещению к более осмысленному управлению ресурсами.

При этом в Т1 считают, что IT-рынок страны сможет вырасти на величину до 10 % в следующем году. Этому будет способствовать переход компаний от разрозненных внедрений к тиражируемым архитектурным решениям и управляемым сервисам.

Теги: it-рынок, россия, прогноз
