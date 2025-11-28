Сегодня 28 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Сбой системы охлаждения ЦОД остановил то...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Сбой системы охлаждения ЦОД остановил торги на крупнейшей в мире бирже деривативов

Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange, CME) была вынуждена приостановить торги по всему миру из-за проблем с охлаждением в одном из обслуживающих её центров обработки данных. CME позволяет совершать сделки с широчайшим ассортиментов товаров — от сельхозпродукции и энергоносителей до фондовых индексов и криптовалюты. Перебои в работе биржи затронула даже такие отдалённые города, как Лондон и Куала-Лумпур.

«27 ноября на нашем объекте CHI1 произошёл сбой в работе холодильной установки, затронувший несколько охлаждающих устройств. Наши инженерные группы вместе со специализированными подрядчиками по механическому оборудованию работают на месте над восстановлением полной мощности охлаждения. Мы успешно перезапустили несколько холодильных установок с ограниченной мощностью и развернули временное охлаждающее оборудование в дополнение к нашим постоянным системам», — описал ситуацию представитель CME.

На данный момент остаются работоспособными BrokerTec US Actives, которая в основном занимается электронной торговлей ликвидными казначейскими ценными бумагами США, и BrokerTec EU, работающая с европейскими государственными облигациями и соглашениями репо. Все остальные торговые системы недоступны.

Сбой произошёл ранним утром последнего дня недели и оказал ограниченное влияние на торги в США. Ожидается, что основной удар примут на себя азиатские и европейские рынки. Биржа не первый раз приостанавливает торги из-за неполадок в электронных системах, но этот случай, похоже, стал самым масштабным на сегодняшний день.

Сбой системы охлаждения продемонстрировал риски, связанные с отсутствием полноценного дублирования дата-центров, особенно для столь масштабной организации, через которую проходят триллионы долларов и чьи действия могут повлиять на экономику целых стран.

Источник изображения: freepik.com

Прогнозы о сроках полного восстановления отсутствуют. «Из-за проблем с охлаждением в центрах обработки данных CyrusOne работа наших рынков в настоящее время приостановлена. Служба поддержки работает над решением проблемы в ближайшее время и сообщит клиентам подробности предварительного открытия, как только они станут известны», — сообщил представитель CME.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Горячая пора: изменение климата угрожает стабильности работы дата-центров
ЦОД солнечной обсерватории NASA SDO затопило — ремонт продлится до 2025 года
Аномальная жара привела к сбоям в лондонских дата-центрах Google и Oracle
В Китае реализуют крупнейший в мире проект по хранению энергии в задутом под землю воздухе
Люди даже не представляют, насколько ИИ изменит мир — но завершится всё пузырём, хоть и не скоро
Россияне показали преданность брендам своих смартфонов — больше всего любят Apple, Realme, Xiaomi и Samsung
Теги: система охлаждения, центр обработки данных, дата-центр, сбой, остановка, биржа
система охлаждения, центр обработки данных, дата-центр, сбой, остановка, биржа
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Падающую на Землю обсерваторию NASA Swift будут спасать прицельным запуском крылатой ракеты
Так дальше продолжаться не может: штаб-квартира Nexperia призвала китайское подразделение возобновить поставки автомобильных чипов
«Гаражная» компания запустила предзаказ на одноместный летающий мотоцикл с предоплатой в $999
Аналитики раскрыли продажи Escape from Tarkov в Steam за первые две недели с релиза
После запуска ракеты «Союз МС-28» на Байконуре обнаружили повреждения конструкций стартовой площадки
Гора с плеч: SEC отказалась от иска к SolarWinds и её шефу по безопасности из-за нашумевшей атаки SUNBURST пятилетней давности 27 мин.
В Туркменистане узаконили майнинг и криптовалютные биржи 2 ч.
SAP предложила клиентам из Евросоюза суверенное ИИ-облако EU AI Cloud 2 ч.
Бывший сценарист inXile рассекретил, когда выйдет Clockwork Revolution — амбициозная стимпанковая RPG про путешествия во времени 3 ч.
Велосипедный хоррор Quite a Ride от создателя Selfloss «напугал до смерти» даже своего издателя 4 ч.
Control 2 могут показать на The Game Awards 2025 — Remedy зарегистрировала торговую марку Control Resonant 6 ч.
Москвичи и не только массово пожаловались на сбой в работе WhatsApp 7 ч.
«С тех пор игра сильно изменилась»: Ubisoft отреагировала на утечку внутренней презентации ремейка Prince of Persia: The Sands of Time 8 ч.
Steam наконец стал 64-битным — 32-битному клиенту осталось чуть больше месяца 16 ч.
Трассировка лучей на ПК, «Новая игра +» и прокачка «Легенды»: для Dying Light: The Beast вышло самое крупное обновление с релиза 20 ч.
В Минцифры рассказали, как обойти период «охлаждения» для иностранных SIM-карт 49 мин.
В Китае реализуют крупнейший в мире проект по хранению энергии в задутом под землю воздухе 2 ч.
Tesla подсмотрела у китайских конкурентов методы производства машин, признался экс-руководитель отдела продаж 3 ч.
Смартфоны Poco M7 и Redmi Note 14 сочетают высокую функциональность с доступной ценой 3 ч.
В Китае похвастались разработкой ИИ-ускорителя в полтора раза быстрее чипа Nvidia пятилетней давности 4 ч.
Люди даже не представляют, насколько ИИ изменит мир — но завершится всё пузырём, хоть и не скоро 4 ч.
Россияне показали преданность брендам своих смартфонов — больше всего любят Apple, Realme, Xiaomi и Samsung 4 ч.
Астрономы обнаружили молодую звезду с древней химией — похоже, она впитала часть партнёра по системе 4 ч.
Партнёры OpenAI набрали долгов на $100 млрд, чтобы оплатить ИИ-мегапроекты Альтмана 4 ч.
Сервер Giga Computing R284-A91 получил 16 отсеков для CXL-модулей формата E3.S 2T 4 ч.