Сбой системы охлаждения ЦОД остановил торги на крупнейшей в мире бирже деривативов

Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange, CME) была вынуждена приостановить торги по всему миру из-за проблем с охлаждением в одном из обслуживающих её центров обработки данных. CME позволяет совершать сделки с широчайшим ассортиментов товаров — от сельхозпродукции и энергоносителей до фондовых индексов и криптовалюты. Перебои в работе биржи затронула даже такие отдалённые города, как Лондон и Куала-Лумпур.

«27 ноября на нашем объекте CHI1 произошёл сбой в работе холодильной установки, затронувший несколько охлаждающих устройств. Наши инженерные группы вместе со специализированными подрядчиками по механическому оборудованию работают на месте над восстановлением полной мощности охлаждения. Мы успешно перезапустили несколько холодильных установок с ограниченной мощностью и развернули временное охлаждающее оборудование в дополнение к нашим постоянным системам», — описал ситуацию представитель CME.

На данный момент остаются работоспособными BrokerTec US Actives, которая в основном занимается электронной торговлей ликвидными казначейскими ценными бумагами США, и BrokerTec EU, работающая с европейскими государственными облигациями и соглашениями репо. Все остальные торговые системы недоступны.

Сбой произошёл ранним утром последнего дня недели и оказал ограниченное влияние на торги в США. Ожидается, что основной удар примут на себя азиатские и европейские рынки. Биржа не первый раз приостанавливает торги из-за неполадок в электронных системах, но этот случай, похоже, стал самым масштабным на сегодняшний день.

Сбой системы охлаждения продемонстрировал риски, связанные с отсутствием полноценного дублирования дата-центров, особенно для столь масштабной организации, через которую проходят триллионы долларов и чьи действия могут повлиять на экономику целых стран.

Прогнозы о сроках полного восстановления отсутствуют. «Из-за проблем с охлаждением в центрах обработки данных CyrusOne работа наших рынков в настоящее время приостановлена. Служба поддержки работает над решением проблемы в ближайшее время и сообщит клиентам подробности предварительного открытия, как только они станут известны», — сообщил представитель CME.