OpenAI урезала лимиты на генерацию контента с помощью Sora — Google так же поступила с Nano Banana Pro

Пользователям, которые хотели немного развлечься, генерируя медиаконтент с помощью передовых моделей искусственного интеллекта Google и OpenAI, придётся быть более экономными. Обе компании снизили лимиты на количество запросов к алгоритмам Nano Banana Pro и Sora, сославшись на огромный спрос и существенно возросшую нагрузку на сопутствующую инфраструктуру.

Источник изображения: Steve Johnson / Unsplash

Глава подразделения разработчиков ИИ-генератора Sora в OpenAI Билл Пиблс (Bill Peebles) объявил, что пользователи, взаимодействующие с нейросетью бесплатно, теперь смогут создавать не более шести видео в день. «Наши графические ускорители плавятся», — добавил он. Любопытно, что в отличие от предыдущих ограничений, Пиблс не упомянул, что снижение лимитов на бесплатную генерацию видео носит временный характер.

Однако он отметил, что пользователи будут иметь возможность платного расширения лимита в случае такой необходимости. Вероятно, продиктованный возросшей нагрузкой шаг также является частью более широкой стратегии OpenAI по монетизации ИИ-генератора видео Sora. При этом лимиты для подписчиков ChatGPT Plus и ChatGPT Pro не изменились.

Параллельно с этим Google ограничила бесплатных пользователей платформы Nano Banana Pro возможностью генерировать всего два изображения в день. Ранее сервис позволял создавать бесплатно ежедневно до трёх картинок. Компания предупредила пользователей, что лимиты могут часто меняться даже «без предварительного уведомления», что является стандартной практикой для популярных платформ. Вместе с этим Google, по всей видимости, ограничивает бесплатный доступ к передовой ИИ-модели Gemini 3 Pro.

Теги: sora, nano banana pro, генератор изображений, генерация видео
