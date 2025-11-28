Erying выпустила настольные материнские платы с мобильными процессорами Intel Core Ultra 200H

Компания Erying представила платформу Core Ultra 200H MoDT (Mobile on Desktop), построенную на базе мобильных процессоров Arrow Lake и предназначенную для бюджетных настольных компьютеров. Производитель предлагает платы формата Micro-ATX с интегрированными мобильными чипами Core Ultra 5 225H и 235H, Core Ultra 7 255H и 265H, а также Core Ultra 9 285H.

Платы Core Ultra 200H MoDT имеют компоновку, характерную для настольных компьютеров. Система питания VRM использует 8-фазную схему DrMOS, которая, по заявлению Erying, рассчитана на TDP 120 Вт после повышения ограничений мощности в BIOS. Показатель TDP по умолчанию составляет около 80 Вт.

Основной слот PCIe работает по схеме PCIe 4.0 x8. Также есть второй слот PCIe 4.0 x4 и два PCIe 4.0 x4 M.2 для NVMe-накопителей. Платы тестировались с ОЗУ DDR5-5600.

Компания опубликовала ряд игровых тестов, продемонстрировав производительность при использовании интегрированной в CPU графики, а также дискретной графики. Встроенная графика Intel Arc процессора Core Ultra 9 285H в Counter-Strike 2 в разрешении 2K на низких настройках обеспечивает среднюю частоту кадров 120 FPS. Для сравнения, «встройка» предыдущего поколения в составе Core Ultra 9 185H показывала в среднем 76 FPS.

В Dota 2 частота кадров выросла с 88 до 136 FPS, а в Cyberpunk 2077 — примерно до 44,5 FPS на пониженных настройках. Минимальный показатель FPS (1 % low) в PUBG вырос с 11,6 FPS (Core Ultra 9 185H) до 33,9 FPS (Core Ultra 9 285H).

При использовании дискретной видеокарты GeForce RTX 4070 и выборе платы с Core Ultra 9 285H вместо Core Ultra 5 235H частота кадров в CS2 повысится с 268 до 318 FPS, а в Cyberpunk 2077 — со 111 до 136 FPS. В обоих случаях также заметен прирост минимального показателя FPS (1 % low).

Новые платы уже поступили в продажу в Китае, но на момент написания статьи их не было в наличии. Цены следующие: