Team Cherry подтвердила работу над DLC для Hollow Knight: Silksong и заинтриговала фанатов тизерами нового контента

Основатели Team Cherry Ари Гибсон (Ari Gibson) и Уильям Пеллен (William Pellen) в интервью Bloomberg рассказали о планах на развитие хардкорной метроидвании Hollow Knight: Silksong и намекнули на следующие проекты.

Источник изображения: Steam (Mathew Lopee)

Источник изображений: Team Cherry

Гибсон и Пеллен подтвердили, что работают над новым контентом для Silksong, который по аналогии с оригинальной Hollow Knight примет форму крупных и не очень обновлений и бесплатных дополнений.

Silksong уже получилась большой, и в команде не хотят задавить новых игроков контентом — часть из него, вероятно, придётся спрятать. По словам Гибсона, к концу пострелизной поддержки метроидвания наверняка станет «огромной».

О новом контенте для Silksong разработчики начнут говорить уже «скоро»

О новом контенте для Silksong разработчики начнут говорить уже «скоро»

Что касается сроков выпуска нового контента, то разработчики не хотят связывать себя обещаниями, но уверяют, что семь лет DLC ждать не придётся. Обещают авторы и чаще выходить на связь с сообществом.

«Мы не планировали делать Silksong семь лет и не хотим заниматься [DLC] непомерное количество времени. Но мы будем придерживаться той же философии, из-за которой разработка может затянуться», — предупредил Гибсон.

Обещанных стальных ассасинов в Silksong не было, но, возможно, они появятся в DLC

Обещанных стальных ассасинов в Silksong не было, но, возможно, они появятся в DLC

Гибсон также подтвердил, что у команды есть идеи для новых игр (необязательно во вселенной Hollow Knight) с большими мирами и гигантскими боссами. Разработчики также хотят попробовать силы «немного в ином жанре».

Hollow Knight: Silksong вышла 4 сентября на ПК и консолях. Игра удостоилась пяти номинаций на The Game Awards 2025 (в том числе главной), однако на церемонию разработчики, скорее всего, не поедут — слишком заняты.

hollow knight: silksong, team cherry, экшен-платформер
