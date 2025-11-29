OpenAI не выйдет на прибыльность до 2030 года, но потребует $207 млрд на развитие

OpenAI остаётся частной компанией, и несмотря на оглушительный успех ChatGPT, убыточный характер её бизнеса остаётся важной темой в 2025 году. Эксперты инвестиционного банка HSBC указали на значительный потенциал компании, но предупредили, что для реализации своих планов ей потребуется преодолеть колоссальные финансовые трудности.

В этом году аудитория ChatGPT составила 10 % населения мира, и даже если этот показатель достигнет 44 % всего взрослого населения, OpenAI так и не сможет выйти на прибыльность к 2030 году. Более того, для реализации её планов потребуются как минимум $207 млрд на вычислительные мощности. Эта суровая оценка показывает стремительный рост затрат на инфраструктуру, рост конкуренции и ещё более стремительный рост спроса на рынке ИИ, который требует больших затрат, чем любой другой технологический тренд в истории.

У OpenAI значительные многолетние обязательства по облачным вычислениям, в том числе соглашение с Microsoft на $250 млрд и сделка с Amazon на $38 млрд — компания заключила их без новых вливаний капитала, надеясь к концу десятилетия располагать 36 ГВт вычислительной мощности. Если исходить из того, что 1 ГВт хватит на 750 тыс. домов, то OpenAI потребуется чуть меньше, чем всему Техасу, и чуть больше, чем штату Флорида. Некоторые аналитики уже охарактеризовали компанию как «денежную яму с сайтом поверх». С конца 2025 по 2030 год компании потребуются $792 млрд на облачную и ИИ-инфраструктуру; к 2033 году общие расходы на вычислительные мощности достигнут $1,4 трлн, и только на аренду центров обработки данных потребуются $620 млрд.

К 2030 году у OpenAI прогнозируется выручка в $213 млрд, и этого недостаточно для преодоления разрыва. Есть несколько способов преодолеть его: если нарастить число пользователей с платной подпиской вдвое до 20 %, доход вырастет на $194 млрд; можно также повысить расходы на рекламу или резко увеличить эффективность вычислительных ресурсов. Но даже при оптимистических сценариях конверсии и монетизации после 2030 года всё равно потребуется свежий капитал. Microsoft и Amazon выступают не только поставщиками, но также инвесторами; выиграть или проиграть на судьбе OpenAI могут также Oracle, AMD и Nvidia. Аналитики указывают на значительные риски: непроверенные модели выручки, угроза насыщения рынка подписками на ИИ и огромный масштаб необходимых влияний капитала.

OpenAI может попытаться привлечь заёмные средства, но сейчас это делать всё сложнее — недавно их привлекли Oracle и Meta✴, вызвав тем самым обеспокоенность на финансовом рынке, поскольку это исключение, и обычно гиперскейлеры финансируют сами себя за счёт свободного денежного потока. В то же время, кредитные дефолтные свопы (CDS) Oracle, выступающие в качестве страховки от банкротства компании, подорожали, и это недобрый знак.

Всё чаще приводятся цитаты авторитетных экспертов, в которых выражаются сомнения не только в отношении сектора ИИ, но и компьютерной революции в целом. Есть мнение, что наибольшее влияние на производительность труда в текущем десятилетии оказывает оптимизация, которой компании научились в эпоху пандемии, — и с ИИ этот эффект никак не связан. В Гарварде подсчитали, что без факторов ИИ и ЦОД рост ВВП США в первой половине 2025 года составил бы лишь 0,1 % — но колоссальные вложения в ИИ и ЦОД пока основаны на одной только вере, что в будущем это поможет повысить производительность труда. Ощутимого результата от этих вложений всё ещё нет.