«Мы просто поражены приёмом»: авторы олдскульного хоррора Tormented Souls 2 продали свыше 100 тыс. его копий и занялись первым DLC

Разработчики из чилийской студии Dual Effect совместно с издательством PQube поделились данными о продажах своего олдскульного хоррора на выживание Tormented Souls 2. Проект вышел 23 октября, за это время его купили более 100 тыс. человек.

Маркетинговый директор PQube Энди Пирсон (Andy Pearson) в своём обращении к игрокам дал понять, что после успеха первой части команда разработчиков возлагала большие надежды на продолжение. «Мы просто поражены приёмом. Мы также работаем над новым захватывающим контентом и опубликуем новости через несколько недель», — заявил глава маркетингового отдела издательства.

Tormented Souls 2 расскажет историю исследовательницы Каролины Уолкер, которая после кошмарных событий первой части отправляется в загадочную клинику провинциального чилийского городка Вилла-Эсс. Персонал заведения скрывает некую страшную тайну, разгадать которую и берётся главная героиня.

За месяц с небольшим после релиза хоррор от Dual Effect собрал 998 отзывов в Steam (рейтинг 87 %). Он также доступен на PS5, Xbox Series X и S (есть поддержка русского языка).